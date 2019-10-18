«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной

«Газпром» уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта с украинской стороной. Об этом заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«До украинских партнёров, до европейских партнёров наша позиция доведена, что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — цитирует Интерфакс Миллера.

Он указал, что таких споров достаточно много, а главный вопрос — это договор на транзит через Украину, который заканчивается 31 декабря.

Ранее на Украине заявили, что не согласны на продление контракта на транзит газа на один год, поскольку нацелены подписать долгосрочный договор.

9 октября Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства Германии по транзиту газа через Георгом Графом Вальдерзее.

Эксперт Игорь Юшков прокомментировал ФАН заявление «Нафтогаза» о том, что в компании не видят смысла в продлении газового контракта с «Газпромом» на действующих условиях.