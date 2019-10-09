Киев не согласился на продление транзитного контракта на год
- РИА Новости
«Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам», — цитирует ТАСС председателя правительства.
По его словам, Киев ставит себе целью получение долгосрочного контракта, так как «продлевать на один год по старым правилам... просто не подходит».
Ранее в «Нафтогазе» заявили, что не видят смысла в продлении газового контракта с «Газпромом» на действующих условиях.
В начале октября российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова продлить на год контракт на прокачку газа, если не будет подписан новый договор.