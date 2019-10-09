Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину
- РИА Новости
Как сообщается на сайте «Газпрома», в ходе переговоров стороны обсудили организацию поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года.
В настоящий момент Украина работает над имплементацией в своё законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Киеву необходимо обеспечить «независимость национального регулятора в энергетической сфере», а также создать «сертифицированного независимого газотранспортного оператора».
«Отмечено, что качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок», — говорится в пресс-релизе «Газпрома».
В компании подчеркнули, что если работы по лицензированию и проверке не будут завершены к 1 января 2020 года, то единственным вариантом сотрудничества на переходный период будет продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям.
Ранее глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что не видит смысла в продлении газового контракта с российским «Газпромом» на действующих условиях.