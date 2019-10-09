Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Как сообщается на сайте «Газпрома», в ходе переговоров стороны обсудили организацию поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года.

В настоящий момент Украина работает над имплементацией в своё законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Киеву необходимо обеспечить «независимость национального регулятора в энергетической сфере», а также создать «сертифицированного независимого газотранспортного оператора».

«Отмечено, что качественное прохождение оператором процедуры сертификации и лицензирования требует тщательной подготовки и занимает длительный срок», — говорится в пресс-релизе «Газпрома».

В компании подчеркнули, что если работы по лицензированию и проверке не будут завершены к 1 января 2020 года, то единственным вариантом сотрудничества на переходный период будет продление действующего договора на транзит газа, адаптированного к актуальным рыночным условиям.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что не видит смысла в продлении газового контракта с российским «Газпромом» на действующих условиях.