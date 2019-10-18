Миллер заявил о возможности Украины снизить текущую цену на газ

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.
Миллер заявил о возможности Украины снизить текущую цену на газ
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню»,  — цитирует РИА Новости Миллера.

Он добавил, что поставки напрямую из России будут значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы.

«Это практически тот же самый российский газ», — отметил глава «Газпрома».

Как пишет Интерфакс, в свою очередь, Медведев заявил, что закупка газа по реверсу — это выбор Украины, это её право.

«Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%», — сказал российский премьер.

Ранее на Украине заявили, что не согласны на продление контракта на транзит газа на один год, поскольку нацелены подписать долгосрочный договор.

В конце сентября глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме, объём закачанного в хранилища газа является наибольшим за последние девять лет.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.

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