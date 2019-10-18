Миллер заявил о возможности Украины снизить текущую цену на газ
- © Дмитрий Астахов
- РИА Новости
«Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», — цитирует РИА Новости Миллера.
Он добавил, что поставки напрямую из России будут значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы.
«Это практически тот же самый российский газ», — отметил глава «Газпрома».
Как пишет Интерфакс, в свою очередь, Медведев заявил, что закупка газа по реверсу — это выбор Украины, это её право.
«Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%», — сказал российский премьер.
Ранее на Украине заявили, что не согласны на продление контракта на транзит газа на один год, поскольку нацелены подписать долгосрочный договор.
В конце сентября глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме, объём закачанного в хранилища газа является наибольшим за последние девять лет.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.