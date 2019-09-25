В «Нафтогазе» заявили о готовности Украины к зиме

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме, объём закачанного в хранилища газа является наибольшим за последние девять лет.

«Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 млрд кубометров газа — это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель», — написал он в Facebook.

Коболев отметил, что запасов газа достаточно, «чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей предстоящей зимой».

По его словам, такого объёма будет достаточно, даже «если Россия пойдёт на прерывание транзита через Украину».

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.