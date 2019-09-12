Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
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«Требование компенсировать более $10 млрд демонстрирует, что конструктивная позиция не интересна украинской стороне», — считает Дудчак.
По его мнению, ситуацию используют не для того, чтобы искать компромисс, удобный всем, а для того, чтобы попытаться создать проблемы и для европейских поставщиков, и для «Газпрома».
Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News оценил предстоящие трёхсторонние переговоры по газу между представителями России, Украины и ЕС.