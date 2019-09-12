Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию

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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Эксперт оценил намерение «Нафтогаза» потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Требование компенсировать более $10 млрд демонстрирует, что конструктивная позиция не интересна украинской стороне», — считает Дудчак.

По его мнению, ситуацию используют не для того, чтобы искать компромисс, удобный всем, а для того, чтобы попытаться создать проблемы и для европейских поставщиков, и для «Газпрома».

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News оценил предстоящие трёхсторонние переговоры по газу между представителями России, Украины и ЕС.

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