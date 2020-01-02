«Не созрели»: почему в Киеве не хотят возвращаться к прямым поставкам газа из России

Украина пока не готова к тому, чтобы вернуться к прямым поставкам природного газа из России и отказаться от реверсных схем. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. По словам чиновника, прямой импорт газа станет возможен только после имплементации европейского законодательства в энергетической области. По мнению экспертов, эти аргументы больше напоминают отговорки, поскольку уже сейчас ничто не мешает Украине вернуться к покупке газа у Москвы без посредников.

Украина ещё не готова к возобновлению прямых поставок природного газа из России. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. По мнению чиновника, прямой импорт российского топлива станет возможен только в рамках общеевропейского энергетического рынка.

«Я считаю, что мы ещё не созрели для возвращения к прямым поставкам», — заявил чиновник в интервью агентству Интерфакс-Украина. По его словам, украинский газовый рынок должен функционировать по нормам ЕС в энергетической сфере, а украинская энергетика должна быть интегрирована в европейскую.

При этом Кулеба отметил, что «нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определённой страны».

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба

globallookpress.com

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Поэтому после того, как на Украине начнёт действовать «целостный энергетический рынок» по европейским правилам, украинские компании смогут приобретать топливо напрямую у «Газпрома». Но при этом российский поставщик «не будет иметь монополии» на Украине, добавил вице-премьер.

Напомним, Дмитрий Кулеба был утверждён на пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в составе нового правительства Украины в августе 2019 года. Ранее он работал в украинском МИД, в 2014 году был назначен по приглашению главы ведомства Павла Климкина на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. До начала 2016 года Кулеба занимался формированием публичной дипломатии Украины и внедрением в работу ведомства современных технологий и коммуникаций. В апреле 2016 года указом Петра Порошенко Кулеба был назначен на пост постпреда Украины при Совете Европы.

«Настоящая капитуляция»

Следует отметить, что прямые поставки российского газа украинским потребителям были прекращены именно во время президентства Петра Порошенко, в чьём правительстве работал Дмитрий Кулеба. Напомним, что в конце 2013 года Москва и Киев в очередной раз договорились о поставках российского топлива на Украину по льготным тарифам. При этом стороны условились, что размер скидки не будет фиксированным, а будет определяться в начале каждого квартала путём подписания дополнительного соглашения. Однако НАК «Нафтогаз» в 2014 году нарушил требования сделки, просрочив погашение задолженности за поставленное топливо. Москва в ответ отменила скидку.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко

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Это не устроило украинскую сторону, которая стала требовать вернуть тарифные льготы, в результате «Газпром» был вынужден перейти на предоплатный порядок расчётов с украинским контрагентом.

В 2015 году Киев отказался от прямого импорта газа из России. Вместо этого украинская сторона теперь покупает топливо у европейских стран — речь идёт о российском газе, который поставляется на Украину по реверсной схеме. Топливо сначала прокачивается через украинскую газотранспортную систему в ЕС, а затем часть газа продаётся на Украину.

В рамках такой схемы Киеву приходится переплачивать за топливо, поскольку в стоимость закладывается не только прибыль производителя и себестоимость добычи транспортировки, но и прибыль европейских посредников. В сумме переплата Киева за газ из-за перехода на реверсные поставки составила за последние пять лет около $1,5 млрд. Такую сумму назвал в середине декабря депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, выступая на пресс-конференции.

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Несмотря на явную невыгодность такой схемы, украинские депутаты и чиновники активно выступают против возвращения к прямым поставкам российского газа. К ним относится, в частности, экс-президент страны, лидер партии «Европейский выбор» Пётр Порошенко. Выступая в начале декабря в Раде, политик заявил, что возможный переход к закупке топлива у России станет «капитуляцией» Украины. По мнению бывшего президента, страна «вполне довольна» реверсными поставками топлива.

«И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина — это и есть настоящая капитуляция», — заявил Порошенко.

Особую тревогу бывшего украинского лидера вызвали переговоры в трёхстороннем формате о продлении газового транзита, проходившие между Москвой и Киевом при участии Еврокомиссии в декабре.

Как говорилось в протоколе консультаций, состоявшихся 19—20 декабря, «стороны рассмотрят возможность поставок газа на Украину» при условии выполнения ряда договорённостей, достигнутых по газовому транзиту.

Через несколько дней Пётр Порошенко выступил с требованием экстренно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы ввести санкции против украинских компаний, которые якобы уже договорились с российской стороной о закупке газа. Как заявил тогда Порошенко, это соглашение якобы было достигнуто во время «тайных переговоров в Париже» в рамках саммита в нормандском формате.

Впрочем, информация о готовящихся прямых поставках газа была вскоре опровергнута российской стороной. Как заявил вице-премьер Дмитрий Козак во время совещания с главой правительства России Дмитрием Медведевым, между Киевом и Москвой нет никаких контрактов на поставку газа, стороны лишь условились обсудить этот вопрос в 2020 году.

Однако вероятность того, что такая договорённость будет достигнута в будущем, всё же есть, считают в российском кабмине. Как отметил ранее Дмитрий Козак, беседуя с журналистами, заключение соглашения по транзиту газа может стать «форточкой возможностей» для сторон. Договорённость по транзиту топлива через украинскую территорию показала, что Киев и Москва могут, несмотря на все сложности, достигать соглашений по различным вопросам, заявил Козак.

Напомним, в конце 2019 года Украина и Россия подписали пакетное соглашение, позволившее продлить транзит газа через украинскую территорию в Европу после истечения срока действия прежнего договора. Как рассказал журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер, сделка, рассчитанная на пять лет, «восстановила баланс интересов сторон».

РИА Новости

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На этом фоне заявление украинского вице-премьера Дмитрия Кулебы о том, что страна «не созрела» для прямых закупок газа из России, прозвучало достаточно странно, считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак. Как отметил эксперт в беседе с RT, стремление отложить начало прямого импорта газа на Украину объяснить сложно.

«Ради чего отказываться от прямых поставок (газа из России. — RT), объяснить сложно. Никаких нарушений правил Третьего энергетического пакета в этих действиях нет», — пояснил эксперт.

Напомним, Третьим энергетическим пакетом называется общеевропейский закон, регулирующий европейский энергетический рынок и призванный бороться с монополизацией этой области.

Слова украинского чиновника о том, что Украина якобы не готова к прямым поставкам топлива, вызвали недоумение и в Госдуме России. Как отметил в комментарии RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, слышать такое заявление от украинского чиновника странно. Фактически слова Кулебы означают, что Киев готов покупать газ по более дорогой цене, чем это возможно, отметил депутат.

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Апелляция к европейским нормам также не имеет под собой оснований в этом случае, уверены эксперты. В разговоре с RT директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин напомнил, что применение этих норм не мешает странам ЕС покупать газ у России напрямую.

«Напротив, попытки исключить сейчас одного из поставщиков в лице «Газпрома» противоречит принципу свободной конкуренции.Наличие контракта с «Газпромом» никак не помешало бы Украине покупать топливо и у других поставщиков. Безусловно, в рамках прямых поставок газа из России Киев мог бы рассчитывать на более низкую цену, чем сейчас», — подчеркнул эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Такие заявления — сугубо украинская специфика, поскольку в условиях нормального рынка товар покупается всегда по наиболее выгодной цене. И разговоры о европейских нормах — это выдумки, потому что европейские нормы подразумевают, что любому поставщику гарантирован доступ к любому потребителю, и ничто не мешает Украине перейти к такому порядку прямо сейчас», — отметил эксперт в беседе с RT.

Вопрос «Нафтогаза»

Говоря о причинах, по которым Киев до сих пор не решается отказаться от дорогостоящего реверса, Юшков обратил внимание на политические предпосылки, которые вынуждают новый кабмин продолжать курс Петра Порошенко по вопросу поставок газа.

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«Сейчас властям тяжело в идеологическом отношении заключить контракт с «Газпромом», поскольку все последние годы правительство твердило о том, что Россия — враг Украины. А тех, кто выступит против этого, радикальные националисты обвинят в предательстве. Однако 90% жителей Украины безразлично, у кого именно страна покупает газ: людей волнует его цена, и они не заинтересованы в переплате», — считает Юшков.

По мнению Вячеслава Кулагина, за словами о «неготовности» к прямому импорту топлива скрываются также и корыстные мотивы определённой прослойки украинской элиты. Неконкурентная ситуация, при которой газ поступает на украинский рынок только через «Нафтогаз», позволяет руководству компании и аффилированным с ним людям сохранять контроль над поставками топлива.

«Переход на европейские нормы позволил бы крупным потребителям напрямую покупать газ у «Газпрома», в обход «Нафтогаза». Поэтому сейчас наблюдаются попытки заинтересованных кругов сохранить контроль над газовым рынком Украины. И дело не в имплементации европейских норм, а в том, что определённый круг лиц пытается сейчас найти механизм, который позволит сохранить «Нафтогаз» в цепи поставок», — подытожил эксперт.