Всё «очень сложно»: Зеленский рассказал об отношениях Украины с Россией

В отношениях между Киевом и Москвой сложилась «очень сложная ситуация», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, по его словам, диалог между двумя государствами в полной мере начнётся в ходе встречи в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря. Украинский лидер также отметил, что во время телефонного разговора они с Владимиром Путиным обсудили вопрос заключения контракта на поставки и транзит газа, а также состоявшуюся передачу Киеву трёх военных кораблей, задержанных за незаконное пересечение российской границы. Ранее об этом сообщили и в пресс-службе президента России. По мнению экспертов, если Украина сейчас не начнёт нормализацию отношений с РФ, она рискует превратиться в «бедную периферию европейского общества».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «очень сложными» отношения между Киевом и Москвой. Об этом украинский лидер заявил в ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине.

«С Россией очень у нас очень сложная ситуация, вы её знаете. Мы начали диалог, и, если честно, он будет начат в ходе нормандской встречи четырёх лидеров», — заявил Зеленский.

Вместе с тем журналисты также поинтересовались у украинского лидера, какие темы они с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали в ходе телефонного разговора, который состоялся накануне.

«Мы обсудили, что заканчивается год и нам нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового соглашения. Для нас это является приоритетом. Это необходимо и для энергобезопасности всей Европы», — ответил Зеленский.

Кроме того, он упомянул о ситуации с кораблями Военного-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые Москва недавно вернула Киеву. Они были задержаны в ноябре прошлого года во время попытки незаконно пересечь границу России в районе Керченского пролива.

Украинская сторона продолжает утверждать, что на судах якобы отсутствует часть оборудования, а сами они находятся в неудовлетворительном состоянии.

«На прошлой неделе вернулись наши военные катера, но мы обсудили вопрос, что нет всего технического оборудования, которое было. Мы проговорили с президентом, чтобы российская сторона вернула нам всё, что было до этого. Можно и больше. Хотя бы наше», — сообщил Зеленский.

В понедельник, 25 ноября, пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президентов России и Украины в связи с запланированным на 9 декабря в Париже саммитом в нормандском формате. Главы государств обсудили передачу Киеву трёх военных кораблей, а также ситуацию вокруг транзитного контракта и возобновления украинской стороной прямых закупок российского газа.

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При этом украинские официальные лица высказывают различные мнения по вопросу сотрудничества с Россией в отрасли энергетики. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко пригрозил, что Киев начнёт закачивать в свои хранилища голубое топливо, предназначенное для Европы, если не будет заключено соглашение о транзите энергосырья. В то же время министр энергетики страны Алексей Оржель отметил, что для Украины вопрос заключения транзитного контракта с Россией является «абсолютным приоритетом».

Обратим внимание, что очередной раунд трёхсторонних консультаций в формате Россия — Украина — ЕС по этому вопросу на министерском уровне намечен на первую неделю декабря. При этом 29 ноября состоятся экспертные консультации.

Помимо этого, в Таллине Зеленский вновь прокомментировал слова украинского бизнесмена Игоря Коломойского о том, что Украина должна восстановить отношения с Россией. В интервью The New York Times олигарх также выступил за отказ от курса на Запад, поскольку ЕС и НАТО, по его мнению, никогда не примут Украину в свои ряды.

«Господин Коломойский не является президентом Украины, и он гражданин Украины. И большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти», — добавил он.

«Утопический путь»

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что украинский путь «на Запад, на Европу» в целом можно назвать утопическим.

«Украину в лучшем случае ждёт судьба Болгарии, Румынии — стран, которые превратились в бедную периферию европейского общества, все их ожидания просто не оправдались», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По его словам, критикуя Москву и обвиняя её в том, что Киев якобы был в «колониальной зависимости», а также говоря о готовности Европы принять Украину в свои ряды, украинские власти отрабатывают «задачу сдерживания и информационно-психологической войны против России».

При этом, как считает Юрий Почта, Киеву неизбежно придётся налаживать отношения с Москвой.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что шанс на сближение позиций участников газовых переговоров до 1 января 2020 года ещё есть.