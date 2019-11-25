«Повлиять на общественное мнение на Западе»: Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе

Крым создаст международный общественный трибунал по расследованию инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. По его словам, к участию в процессе привлекут экспертов, не связанных ни с Россией, ни с Украиной, а заседания будут проходить в других странах. Задачей этого трибунала будет разоблачение устроенной Киевом провокации. Комментируя перспективы процесса, российские парламентарии выразили мнение, что непредвзятое расследование может серьёзно повлиять на видение инцидента в странах Запада.

Крым намерен созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе, произошедшем ровно год назад, 25 ноября 2018-го. Об этом сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (политологов, социологов, экономистов, не имеющих отношения ни к России, ни к Украине) для участия в работе трибунала уже началась», — рассказал он.

Статус квазисудебного означает, что решение такого трибунала не будет юридически приравнено к решению официального суда. Задача таких процессов — выявить нарушалось ли право. По словам Молохова, это общественное разбирательство прежде всего позволит повлиять на общественное мнение.

«Трибунал ко Керченской провокации нельзя будет считать полноценной заменой официального судебного процесса, однако он призван серьёзно повлиять на общественное мнение стран Запада и особенно стран «третьего мира» в пользу России», — пояснил Молохов.

Инициатором проведения трибунала выступила международная ассоциация «Таврида», выступающая в качестве общественного представительства Крыма в Брюсселе. В частности, в рамках процесса организаторы намерены провести аналог следственного эксперимента.

«В рамках трибунала предполагается провести своеобразный «следственный эксперимент» — проследовать с участниками процесса по тому пути, который прошли украинские корабли, чтобы совершить провокацию», — пояснил Молохов.

По его словам, заседания в рамках общественного трибунала будут проходить в разных странах, однако первое из них предлагается провести в России — рядом с тем местом, где произошёл сам инцидент. Представитель Крыма убеждён, что в ходе процесса удастся разоблачить провокацию, устроенную занимавшим тогда пост президента Украины Петром Порошенко.

Комментируя предстоящий процесс, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT выразил мнение, что деятельность этого трибунала будет способствовать изменению общественного мнения только при условии серьёзного информационного сопровождения его работы как в России, так и в мире.

«По большому счёту, подавляющее большинство стран ЕС, я думаю, прекрасно понимают, что произошедшее в Керченском проливе — это провокация, организованная Порошенко. И они понимают, для чего он это сделал: хотел перенести выборы президента Украины. Но какая-то роль в освещении той ситуации, которая сложилась в Керченском проливе, при активной работе этого трибунала и хорошем персональном подборе его участников, действительно будет», — сказал сенатор от Крыма.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что международный статус этого трибунала позволит снять возможные обвинения в предвзятости.

«Я думаю, что если бы этот процесс проходил в России, то естественно, все оппоненты не доверяли бы результатам и обвиняли бы Россию во всех грехах. Если этот процесс будет проходить в Европе, то я уверен, в этом есть смысл, — сказал он в разговоре с RT. — Этот трибунал вполне может повлиять на общественное мнение стран Запада».

Инцидент в Керченском проливе

Напомним, в ходе инцидента в Керченском проливе два украинских бронекатера («Берднянск» и «Никополь») вместе с буксиром «Яны Капу» попытались незаконно пересечь российскую границу в районе Керченского пролива.

В ответ на попытки погранслужбы ФСБ России связаться с ними, украинские экипажи хранили радиомолчание. В результате пограничники были вынуждены задержать их. На борту трёх кораблей были 24 человека — 22 моряка и 2 сотрудника СБУ. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы организованной группой. Все 24 украинца, а также корабли, были задержаны и арестованы.

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В ходе обысков на одном из катеров были обнаружены документы, из которых следует, что у кораблей был прямой приказ Киева попытаться незаметно пересечь российскую границу. В России считают, что это намеренная провокация, устроенная занимавшем тогда пост президента Украины Петром Порошенко — таким образом он намеревался поднять свой рейтинг в преддверии президентских выборов.

Все 24 украинских участника инцидента были переданы Киеву 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами. Корабли были переданы украинской стороне 18 ноября. Это стало возможным после того, как следственные органы РФ закончили на них следственные мероприятия.

При этом передача кораблей сопровождалась скандалом. В Киеве заявили, что на бронекатерах и буксире якобы не доставало вооружения и оборудования. По словам главы ВМСУ адмирала Игоря Воронченко, на кораблях отсутствуют плафоны, унитазы и розетки. Однако позже ФСБ опубликовала видеозапись, на которой зафиксировано, что на кораблях присутствует всё оборудование.

Роль инициируемого представителями Крыма трибунала в том, что он позволит общественности изучить проблему на основании выводов независимых экспертов, отметила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Прежде всего, это репутационная составляющая любой стороны, инициирующей этот процесс. В данном случае именно Крым является инициатором, потому что это субъект Российской Федерации, который обладает определёнными полномочиями и возможностью защищать свою репутацию», — пояснила собеседница RT.

Официальный процесс в Гааге

Для разбирательства между Россией и Украиной по этому вопросу также был созван межгосударственный арбитраж в Гааге. Он был сформирован по запросу Киева на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Первое его заседание прошло 21 ноября, однако стороны не смогли преодолеть разногласия.

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«В итоге арбитражу предстоит самому определиться по «зависшим» вопросам, включая необходимость разделения процесса на два этапа — юрисдикционный (установление наличия/отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело) и субстантивный (разбирательство дела по существу), на чём твёрдо и последовательно настаивает российская сторона», — говорится в сообщении МИД России.

На Украине же сочли, что арбитраж в технических решениях принял позицию Киева. По словам замглавы внешнеполитического ведомства страны Елены Зеркаль, название процесса было переделано под задержание украинских моряков.

«С сегодняшнего дня наше дело называется «Спор о задержании трёх украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей». Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели девять месяцев в тюрьме. И арбитраж нас услышал», — написала она в Facebook.

При этом ранее в Кремле отмечали, что передача украинской стороне задержанных кораблей никак не связана с процессом, идущим в Международном трибунале по морскому праву, как это пытаются выставить некоторые политики в Киеве.