Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей
- РИА Новости
«Я одного не понимаю, как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники», — заявила Захарова в завершении брифинга.
20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны.
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что на возвращённых Россией кораблях отсутствует часть оборудования, в связи с чем Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающую технику.
Позднее ФСБ опубликовала видео, на котором видно, что корабли находятся в нормальном состоянии, а всё оборудование стоит на своих местах.
Подробнее — в материале RT.