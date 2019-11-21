Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву.
Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей
  • РИА Новости

«Я одного не понимаю, как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники», — заявила Захарова в завершении брифинга.

20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны.

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что на возвращённых Россией кораблях отсутствует часть оборудования, в связи с чем Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающую технику.

Позднее ФСБ опубликовала видео, на котором видно, что корабли находятся в нормальном состоянии, а всё оборудование стоит на своих местах.

Подробнее — в материале RT.

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