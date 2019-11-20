В ВМС Украины рассказали о пропаже унитазов с задержанных кораблей

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Командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко обвинил российскую сторону в том, что с кораблей, которые ранее были задержаны в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны.
В ВМС Украины рассказали о пропаже унитазов с задержанных кораблей
  • РИА Новости

«Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», — сказал он в комментарии «4 каналу», добавив, что Украина «покажет всему свету варварское отношение россиян».

По словам Воронченко, суда пока только подходят к территориальным водам.

«Скорость очень маленькая, они своим ходом не идут», — заявил он.

18 ноября МИД России сообщил о передаче Украине в нейтральных водах Чёрного моря буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Позднее факт передачи подтвердили на Украине. 

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