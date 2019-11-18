В ВМС Украины подтвердили получение от России трёх кораблей

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Пресс-центр Военно-морских сил Вооружённых сил Украины подтвердил, что украинская сторона получила от России буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск», задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
В ВМС Украины подтвердили получение от России трёх кораблей
  • © ФСБ РФ

Об этом говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

«В настоящее время украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины», — заявили в ВМС.

Ранее МИД России сообщил о передаче Украине в нейтральных водах трёх украинских кораблей, задержанных в 2018 году в Керченском проливе за нарушение российской границы. 

В ведомстве уточнили, что украинские суда остаются вещественными доказательствами в уголовном процессе о незаконном пересечении российской границы.

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