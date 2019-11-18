В ВМС Украины подтвердили получение от России трёх кораблей
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Об этом говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
«В настоящее время украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины», — заявили в ВМС.
Ранее МИД России сообщил о передаче Украине в нейтральных водах трёх украинских кораблей, задержанных в 2018 году в Керченском проливе за нарушение российской границы.
В ведомстве уточнили, что украинские суда остаются вещественными доказательствами в уголовном процессе о незаконном пересечении российской границы.