Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
- Reuters
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«18 ноября состоялась передача украинской стороне трёх кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами», — указывается в заявлении.
Отмечается, что, несмотря на передачу кораблей Украине, данные судна остаются вещественными доказательствами в уголовном процессе о незаконном пересечении российской границы.
Ранее пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что передача кораблей представителям Киева состоится в понедельник, 18 ноября.
В сентябре моряки были переданы украинской стороне в рамках процедуры обмена между Москвой и Киевом.
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