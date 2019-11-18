Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

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RT
Россия в нейтральных водах Чёрного моря передала Украине три украинских военных корабля, которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«18 ноября состоялась передача украинской стороне трёх кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами», — указывается в заявлении.

Отмечается, что, несмотря на передачу кораблей Украине, данные судна остаются вещественными доказательствами в уголовном процессе о незаконном пересечении российской границы.

Ранее пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что передача кораблей представителям Киева состоится в понедельник, 18 ноября.  

В сентябре моряки были переданы украинской стороне в рамках процедуры обмена между Москвой и Киевом.

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