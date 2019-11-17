«В нейтральных водах»: стали известны подробности передачи Украине задержанных в Керченском проливе кораблей

В пресс-службе погрануправления ФСБ России по Крыму сообщили, что передача Киеву задержанных год назад после провокации в Керченском проливе кораблей ВМС Украины состоится в понедельник, 18 ноября. Российская сторона уже приступила к буксировке судов в согласованное с Украиной место в нейтральных водах Чёрного моря. Комментируя предстоящую передачу кораблей, в Госдуме выразили мнение, что любые действия по снижению напряжённости между Москвой и Киевом способствуют нормализации двусторонних отношений. Ранее в ходе обмена удерживаемыми лицами РФ передала Украине экипажи этих судов. Более того, Москва ещё летом предлагала вернуть задержанную технику под гарантии участия моряков в судебных процессах, однако тогда в Киеве отвергли этот вариант.

Передача Киеву трёх кораблей Военно-морских сил Украины, задержанных осенью 2018 года в результате инцидента в Керченском проливе, должна произойти 18 ноября. Такую информацию сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договорённостями, три украинских судна — буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» — буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября», — заявили в пресс-службе.

Как уточнил источник ТАСС в силовых структурах Южного федерального округа, ожидается, что передача судов произойдёт в нейтральных водах Чёрного моря близ юго-восточной оконечности Керченского полуострова — мыса Такиль.

«Около полудня понедельника», — добавил собеседник агентства.

Напомним, что 25 ноября 2018-го три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и вошли в территориальные воды страны.

Погранслужба ФСБ была вынуждена применить силу при задержании плавсредств. Также оказались задержаны 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ. Впоследствии выяснилось, что они сознательно пошли на нарушение установленного порядка морского перехода через Керченский пролив.

Процесс транспортировки украинских кораблей начался днём 17 ноября. По данным РИА Новости, буксир «Яны Капу» и катера «Никополь» и «Бердянск» покинули место стоянки в сопровождении российских кораблей.

«Будут идти до точки встречи без какого-либо военного конвоя, вдоль полуострова идут наши территориальные воды, и дополнительная охрана не нужна. Со стороны Украины вышли тоже обычные суда, без вооружения на борту», — сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

В свою очередь, комментируя начавшийся процесс возврата кораблей, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что подобные действия могут помочь нормализации российско-украинских отношений.

«Мы считаем, что любые действия, которые связаны со снижением напряжённости и конфронтации между двумя государствами, должны способствовать развитию тех отношений, которые были до 2014 года», — сказал собеседник RT.

По его мнению, в одночасье все проблемы отношений Москвы и Киева не решить, однако текущие действия России указывают на готовность действовать в конструктивном ключе.

«Сегодняшние действия, связанные с возвращением задержанных судов. Все эти действия показывают, что Россия — это страна, которая придерживается и будет придерживаться добрососедских отношений с Украиной», — заключил Водолацкий.

Точки соприкосновения

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что внешнеполитическое ведомство направило в Москву ноту с просьбой «назвать координаты и время» передачи кораблей Киеву. При этом после возвращения судов украинская сторона намерена провести их осмотр на наличие следов от обстрелов.

«Наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли», — сказал украинский министр.

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Обратим внимание, что ещё летом российская сторона сама предлагала Киеву вернуть технику ВМС Украины, но получила отказ.

«Корабли могут быть переданы, но под письменные гарантии участия каждого из 24 моряков в досудебном и судебном процессе и сохранности кораблей как вещественных доказательств», — отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

Однако Павел Климкин, занимавший на тот момент пост главы МИД Украины, заявил, что «этого не будет». Он также подчеркнул, что Москва должна выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву, хотя российские дипломаты указывали, что к произошедшему инциденту невозможно применять указанные в документе процедуры.

«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — подчёркивали в МИД.

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

В июле 2019-го ФСБ предъявила задержанным обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершённое организованной группой».

А в сентябре 22 моряка и два сотрудника СБУ стали участниками обмена удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35», который состоялся между Москвой и Киевом. Их отпустили из-под стражи под личное обязательство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой — «как человека, который заслуживает доверия, согласно ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ».

Позднее адвокат обвиняемых Николай Полозов сообщил, что дело против украинских моряков находится на стадии ознакомления с материалами уголовного производства.

Крымский политолог Вячеслав Ганжара полагает, что возврат украинских судов стал ожидаемым событием после обмена украинских моряков. По его мнению, Москва и Киев уже нашли «точки соприкосновения» после смены власти на Украине.

«Определённые точки соприкосновения в период президентства Зеленского уже были найдены, в частности обмен лиц, удерживаемых на территории и Украины, и России. В преддверии нормандской встречи можно предполагать, что в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе тоже наметится какой-то сдвиг», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом он описал задержанные суда как «плавучие консервные банки» и добавил, что для России эти корабли не представляют никакого интереса, кроме как в качестве инструмента формирования диалога.

«Мы и год назад говорили, что такого качества суда отражают состояние дел в украинском военно-морском флоте и с точки зрения стратегических интересов мы ничего не теряем. Поэтому такой шаг действительно станет жестом доброй воли в адрес украинского государства в преддверии этой встречи», — подытожил Ганжара.