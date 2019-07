«Это должны услышать из его уст»: Путин дал новое интервью Стоуну для фильма об Украине

Владимир Путин дал интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для документального фильма «Борьба за Украину». Посвящённая украинскому кризису картина снята совместно с режиссёром-документалистом Игорем Лопатёнком. По словам создателей фильма, в ленте прозвучат «серьёзные месседжи» Путина для народов двух стран. Отмечается, что президент России, в частности, прокомментирует инцидент в Керченском проливе, когда украинские суда нарушили границу РФ. Российская премьера картины состоится 19 июля.

Владимир Путин дал новое интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для документального фильма «Борьба за Украину». Российская премьера ленты состоится 19 июля в эфире телеканала «Россия-1».

«В документальном фильме «В борьбе за Украину» оскароносный Оливер Стоун попытался разобраться в причинах затянувшегося кризиса в стране. Как преступления, в частности, расстрел людей на Майдане, стали оружием в борьбе за политическое влияние», — сообщает о содержании картины Первый канал.

Как рассказал агентству ТАСС американский режиссёр украинского происхождения Игорь Лопатёнок, работавший над картиной вместе со Стоуном, главными спикерами в фильме стали президент России Владимир Путин и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По словам российского режиссёра, интервью главы государства состоялось в июне, а монтаж отснятого материала был произведён в кратчайшие сроки.

«Я очень благодарен Владимиру Владимировичу, что у него для нас нашлось время это записать. Когда мы получили возможность интервью, мы вскочили в самолёт... И 18 июня мы сняли это интервью, 4 июля вышла мировая премьера на фестивале», — приводит ТАСС слова Лопатенка.

Сообщается, что лента получила гран-при кинофестиваля в итальянской Таормине.

Режиссёр отметил, что в фильме есть «серьёзные месседжи» Путина, предназначенные для народов двух стран.

«Это должны услышать зрители из его уст», — отметил кинематографист.

По словам Лопатёнка, содержание интервью Путина останется в секрете до премьеры. Однако некоторые подробности уже опубликованы. Как сообщает Первый канал, в беседе со Стоуном российский президент упомянул инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ и вошли в территориальные воды страны. Силы погранслужбы ФСБ РФ были вынуждены применить силу для задержания судов, на которых находились 22 моряка и два оперативника СБУ. В ходе осмотра судов стало известно, что экипаж сознательно пошёл на нарушение установленного порядка морского перехода через Керченский пролив.

В фильме «Борьба за Украину» Путин вновь отметил, что эти события являются частью предвыборной кампании экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. — рассказал Путин. — И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть».

Путин и Стоун

Как уточнил Лопатёнок, новая лента стала продолжением одной из прежних работ Стоуна с Путиным — фильма «Украина в огне», снятом в 2016 году. По словам российского режиссёра, Стоун в новой работе возвращается к вопросам, которые ставились в первом фильме.

«Мы показываем людей, которые схлестнулись в непримиримых противоречиях, но при этом для одних из них Украина — это инструмент, а для других — это все что у них есть — вся семья, вся любовь, родители, их дети», — цитирует российского режиссёра ТАСС.

Отметим, что в 2017 году на экраны вышел документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным», над которым режиссёр работал около двух лет. В процессе подготовки ленты было снято 30 часов бесед американского режиссёра с главой российского государства.

Четырехсерийный фильм в США показал кабельный телеканал Showtime, в России ленту можно было посмотреть на Первом канале.

В первой части Путин рассказал о своём отношении к периоду приватизации 1990-х и провёл анализ российско-американских отношений. Во втором эпизоде российский лидер раскритиковал решение США развернуть ПРО у российских границ, рассказал о стратегии Соединённых Штатов и Европы на Украине и сравнил спецслужбы России и Запада.

Третья часть интервью Путина Оливеру Стоуну посвящена ситуации на Украине и сирийскому конфликту, а в заключительной серии глава российского государства прокомментировал обвинения во «вмешательстве России в американские выборы» и рассказал о работе спецслужб.

Сам Стоун в интервью RT назвал документальный фильм о Путине кульминацией своей карьеры.

«По ощущениям — этот фильм действительно кульминация. Потому что для американских и западноевропейских СМИ Путин сейчас самая недоступная личность. Мой фильм как бы приоткрывает дверь в запретный мир», — сказал режиссёр в беседе с ведущей RT Софико Шеварднадзе в 2017 году.

Стоун об отношениях России и США

Напомним, режиссёр неоднократно критиковал позицию Вашингтона в диалоге с Москвой, в том числе санкции.

В частности, по словам Стоуна, определяющие повестку дня в США издания The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal придерживаются антироссийских взглядов.

«Когда произошли события на Украине, я не видел никаких сообщений противоборствующей стороны. В считанные часы Соединённые Штаты признали государственный переворот. И репортажи с самого начала войны были очень антироссийскими», — отметил Стоун в 2017 году.

Впоследствии американский режиссёр назвал поведение США в отношении России аморальным, упомянув расследование «вмешательства» в президентские выборы.

«Идея, что во всём виновата Россия, безумна, но очень легко удариться в примитивный маккартизм образца 50-х годов. США ведут себя аморально. Они обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы, не предъявляя при этом никаких доказательств», — сказал режиссёр.

Он также отметил, что при наличии обвинений с американской стороны никто не проводит «должного расследования».

Накануне российской премьеры нового фильма Стоун заявил, что США не следует рассматривать Россию в качестве врага.

«Я всегда говорил, что Россия должна быть партнёром США. Это безумие — тратить столько энергии, создавая из нее врага, потому что Россия — не враг», — сказал режиссёр в программе «60 минут».