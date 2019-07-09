Путин дал интервью Оливеру Стоуну для фильма об Украине

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Президент России Владимир Путин дал интервью режиссёру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину», сообщается на сайте Первого канала. В частности, в ходе беседы они затронули инцидент в Керченском проливе.
Путин дал интервью Оливеру Стоуну для фильма об Украине
  • РИА Новости

По мнению Путина, экс-президент Украины Пётр Порошенко специально устроил провокацию во время предвыборной кампании для нагнетания обстановки.

«И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», — сказал российский лидер.

Фильм Оливера Стоуна и режиссёра-документалиста Игоря Лопатёнка покажут 19 июля в 21:00 на «России 1», сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Там также отметили, что картина получила Гран-при на 65-м кинофестивале в итальянской Таормине.

Ранее Путин заявил, что вопрос возвращения на родину украинских моряков, задержанных в России за нарушение границы, необходимо решить в спокойном и рабочем режиме.

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