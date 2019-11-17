В погранслужбе назвали дату передачи Киеву трёх украинских судов

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Пограничное управление ФСБ России по Крыму сообщило, что передача Украине буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» состоится 18 ноября.
В погранслужбе назвали дату передачи Киеву трёх украинских судов
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления.

«В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договорённостями, три украинских судна — буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» — буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября», — заявили в ведомстве.

Ранее депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о процессе передачи Украине задержанных кораблей.

По его словам, передача кораблей является не жестом доброй воли, а чётким исполнением ранее достигнутых договорённостей.

В ноябре 2018 года три украинских военных корабля вместе с 24 моряками были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе.

В сентябре моряки были переданы украинской стороне в рамках процедуры обмена между Москвой и Киевом.

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