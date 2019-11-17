В Госдуме рассказали о процессе передачи Украине задержанных кораблей

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о процессе передачи Киеву трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

«Корабли будут идти до точки встречи без какого-либо военного конвоя, вдоль полуострова идут наши территориальные воды и дополнительная охрана не нужна. Со стороны Украины вышли тоже обычные суда, без вооружения на борту», — цитирует его РИА Новости.

Белик подчеркнул, что данный процесс происходит в полном соответствии с достигнутыми договорённостями.

«Сегодняшняя передача кораблей — это не жест доброй воли, это наше чёткое исполнение достигнутых ранее договорённостей», — отметил депутат.

По его словам, Россия постоянно показывает Украине свою готовность к мирным переговорам и неприятие насилия.

Ранее помощник украинского лидера Андрей Ермак сообщил о завершении процесса по передаче задержанных Россией кораблей.

В МИД России, в свою очередь, отметили, что процедура может быть осуществлена при условии «гарантии сохранности» кораблей как вещественных доказательств.

Украинские военные корабли и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после нарушения государственной границы России в Керченском проливе.

В сентябре военнослужащие были переданы Киеву в рамках процедуры обмена между Москвой и Киевом.