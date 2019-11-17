На Украине заявили о финальной стадии получения кораблей от России

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Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс по передаче украинских кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, находится на завершающем этапе.

«Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — цитирует издание «Новое время» Ермака.

Ранее в МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, заявив, что изначально сделанное Киеву предложение всё это время не теряло актуальности. 

Задержанные корабли планируется передать украинской стороне без боеприпасов в открытом море.

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