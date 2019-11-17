На Украине заявили о финальной стадии получения кораблей от России
«Процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — цитирует издание «Новое время» Ермака.
Ранее в МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, заявив, что изначально сделанное Киеву предложение всё это время не теряло актуальности.
Задержанные корабли планируется передать украинской стороне без боеприпасов в открытом море.