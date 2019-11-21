«Переданы в нормальном состоянии»: ФСБ опровергла заявления Киева об «угробленных» кораблях ВМСУ

ФСБ России опубликовала видео, на котором видно, что переданные Украине бронекатера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» находятся в нормальном состоянии, а всё оборудование стоит на своих местах. Так ведомство ответило на заявления украинского руководства о том, что Россия «угробила» корабли, сняв «даже плафоны, розетки и унитазы». В ФСБ допустили, что упомянутые повреждения суда получили во время буксировки самими украинцами. В Совфеде сожалеют, что передача кораблей, участвовавших в провокации в Керченском проливе год назад, вызвала у Киева такую реакцию. В Госдуме констатировали, что даже конструктивные шаги российских властей воспринимаются в соседней стране с агрессией.

Военные корабли были переданы Украине 18 ноября в нормальном состоянии, подчеркнули в ФСБ России после того, как Киев заявил о плохой кондиции бронекатеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу». В подтверждение своих слов ведомство опубликовало и видеозапись с кораблями.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах видно, что всё оборудование находится на своём месте, включая осветительные приборы и сантехнику. Таким образом в ФСБ ответили на слова главы ВМСУ адмирала Игоря Воронченкова о том, что Россия «угробила» украинские корабли.

«Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы ещё покажем всему миру варварское отношение россиян к этому», — сказал он в эфире «4 канала».

В четверг, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поддержал адмирала, заявив, что намерен требовать от России «вернуть» то оборудование, которое якобы было снято с возвращённых Киеву кораблей.

«Что мы увидели: действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали», — сказал он после осмотра кораблей в Очакове.

По словам Зеленского, на ремонт кораблей уйдёт порядка трёх месяцев.

Такая реакция руководства Украины вызывает сожаление, отметила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

«Я сожалею, что Украина не смогла должным образом оценить дружественный шаг России. Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я уверена, что рано или поздно отношения между двумя странами нормализуются. И Украине, и действующим политикам будет стыдно за подобную плоскость братских отношений, которая сведена на уровень клозетов и лампочек», — сказала она RT.

Заявление Зеленского говорит о том, что даже при попытках Москвы наладить конструктивный диалог, Киев продолжает вести антироссийскую политику, констатировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Любые наши конструктивные шаги по налаживанию отношений с Украиной лишь приводят к ярости антироссийски настроенных элементов. На сегодняшний день официальный Киев либо находится в заблуждении, либо фактически в плену у тех, кто требует ещё большего конфликта с Россией и ни в коем случае не собирается трезво оценить ситуацию», — подчеркнул он в беседе с RT.

«Желание пятно позора смыть»

Заявления украинских официальных лиц должны подкрепляться сведениями о том, в каком состоянии эти корабли были на момент инцидента в Керченском проливе, отметил главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык.

«Никто не знает, какими корабли вышли в поход — возможно, они шли на ремонтную базу... Это жест доброй воли Российской Федерации, на который Украина традиционно ответила фигой», — пояснил он в беседе с RT.

По мнению Ченныка, подобные высказывания вызваны желанием реабилитироваться после провала в Керченском проливе.

«Корабли был взяты, когда они агрессивно действовали по отношению к России, пытались прорваться через линию государственной границы, пытались активно действовать, — напомнил эксперт. — Теперь здесь желание любыми способами это пятно позора смыть, и, похоже, что не придумали ничего умного, как таким образом показать свой «героизм».

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Напомним, «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны в ноябре прошлого года во время попытки незаконно пересечь границу России в районе Керченского пролива. Корабли были возвращены Украине 18 ноября. Как пояснили в МИД России, правоохранительные органы завершили все следственные мероприятия в рамках дела о незаконном пресечении границы, для которых необходимо было присутствие кораблей, а потому их было решено передать Киеву.

«Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется», — говорится в комментарии МИД.

Также в министерстве предупредили, что Россия и впредь будет пресекать провокации у своих границ.

«Российская сторона намерена и впредь жёстко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права», — подчеркнули дипломаты.

«Киеву нужен шум вокруг моряков»

Во время задержания в прошлом году на борту кораблей находились 24 человека — 22 моряка и два сотрудника СБУ. ФСБ в ходе обысков обнаружила в одном из катеров документы, согласно которым у украинских экипажей был приказ попытаться тайно пересечь российскую границу и войти в Азовское море. В связи с этим в России произошедшее охарактеризовали как провокацию, направленную на повышение рейтингов занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 УК РФ (незаконное пресечение государственной границы Российской Федерации, совершённое организованной группой). Моряки были помещены под арест, корабли стояли в порту Керчи.

В июле Россия предлагала Украине передать моряков и корабли, если та заверит, что уголовное преследование в их отношении продолжится. Однако Киев отказался даже обсуждать условия. Как отметила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это говорит о стремлении Украины раздуть вокруг этой истории скандал, а не найти решение.

«Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса. Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года», — написала она в Facebook.

Все 24 украинца были переданы Украине 7 сентября в рамках обмена между Москвой и Киевом в формате «35 на 35». Это произошло благодаря телефонным переговорам между президентами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.