«На ответственное хранение»: Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Москва передала Киеву украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», задержанные 25 ноября 2018 года за нарушение госграницы РФ. Об этом сообщили в российском МИД. В ведомстве также отметили, что Украине вернули суда, поскольку были завершены следственные действия в их отношении. Между тем дипломаты подчеркнули, что Россия и впредь будет пресекать любые провокации у своих границ. Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября 2018 года — тогда три украинских военных корабля, игнорируя установленные правила судоходства, нарушили границу РФ, после чего были задержаны российскими пограничниками.

Москва завершила процедуру передачи Киеву трёх кораблей украинских Военно-морских сил, задержанных российскими пограничниками осенью 2018 года. Тогда ВМС Украины совершили преднамеренную провокацию в Керченском проливе. О передаче судов сообщил Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России.

«Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется», — говорится в комментарии ведомства.

Между тем российские дипломаты напомнили, что действия прежнего высшего руководства Украины, отдавших приказ осуществить провокацию, — это преступление как против суверенитета России, так и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений.

«Российская сторона намерена и впредь жёстко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права», — заключили в российском МИД.

Как отмечал командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, корабли будут отбуксированы в Одессу.

«Сейчас заканчивается приём-передача, и мы начинаем их буксировку», — цитирует агентство УНН украинского главкома ВМС.

Изначально эта процедура могла пройти ещё летом, но российская инициатива не получила поддержки со стороны Павла Климкина, занимавшего на тот момент пост министра иностранных дел Украины.

«Корабли могут быть переданы, но под письменные гарантии участия каждого из 24 моряков в досудебном и судебном процессе и сохранности кораблей как вещественных доказательств», — говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

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При этом накануне адвокат украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года, Николай Полозов сообщил, что следующим шагом должно стать прекращение уголовного преследования его подзащитных. Напомним, что все они уже вернулись на Украину 7 сентября 2019 года в рамках обмена временно удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

«После возвращения на Украину захваченных моряков и их кораблей естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков», — написал юрист в Facebook.

Ранее российские дипломаты указывали, что к произошедшему осенью 2018-го происшествию невозможно применять процедуры, описанные в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В Кремле также подчеркнули, что передача украинских кораблей никак не связана с решением суда ООН.

«Что касается передачи кораблей, вы знаете, что на этих кораблях было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации. Соответственно, этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности, поэтому просим обращаться за комментариями туда», — добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» в порту Керчи

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© Alla Dmitrieva

Напомним, 25 ноября 2018 года буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» незаконно пересекли государственную границу России и вошли в территориальные воды страны. Сотрудники погранслужбы ФСБ были вынуждены применить силу: суда, на которых находились 22 моряка и два сотрудника СБУ, были задержаны. Как выяснилось позднее, экипажи военных кораблей сознательно пошли на нарушение установленного порядка морского перехода через Керченский пролив.

В июле 2019-го задержанным предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершённое организованной группой».

Между тем 7 сентября 22 моряка и два сотрудника СБУ вернулись на Украину в результате обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35». Соответствующая договорённость была достигнута президентами двух государств — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — в ходе телефонного разговора. При этом украинские силовики были отпущены из-под стражи под личное обязательство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой — «как человека, который заслуживает доверия, согласно ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ».