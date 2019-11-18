В Крыму оценили планируемую передачу украинских кораблей Киеву

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель прокомментировал планируемую передачу задержанных год назад за нарушение российской границы украинских кораблей Киеву.

«Это логически правильное решение и серьёзный знак украинской власти во главе с президентом. Такой жест должны понять политики Украины. Это серьёзный шаг Российской Федерации в сторону примирения и налаживания добрососедских партнёрских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Гемпель выразил надежду на то, что и Украина со своей стороны сделает шаги «навстречу таким полезным и правильным инициативам». По его словам, в частности, украинская сторона могла бы рассмотреть вопрос о возобновлении подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Ранее пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что передача кораблей представителям Киева состоится в понедельник, 18 ноября.

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