В МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине

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В МИД России заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году за нарушение российской границы.
В МИД России прокомментировали процесс возвращения кораблей Украине
  • ©ФСБ РФ

«Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram.

Также отмечается, что в июне МИД проинформировал посольство Украины в Москве «об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей».

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что передача Украине задержанных кораблей возможна при «гарантии сохранности» кораблей как вещественных доказательств.

Ранее пограничное управление ФСБ по Крыму сообщило, что передача кораблей представителям Киева состоится в понедельник, 18 ноября.  

В погранслужбе добавили, что украинские суда уже буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи.

Три украинских военных корабля вместе с 24 моряками были задержаны в ноябре 2018 года за нарушение российской границы в Керченском проливе.

В сентябре моряки были переданы украинской стороне в рамках процедуры обмена между Москвой и Киевом.

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