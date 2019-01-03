Курс на провокацию: почему в Киеве заявляют о намерении вновь направить в Керченский пролив военные корабли

Украина направит в Керченский пролив военные корабли, на борту которых будут находиться международные наблюдатели. Об этом заявил советник президента Украины Юрий Бирюков. Ранее представители Киева уже сообщали о таких намерениях, в частности глава СНБО Александр Турчинов. В ответ в Госсовете Крыма напомнили, что украинские суда могут свободно проходить через Керчь-Еникальский канал при соблюдении установленных правил и международных норм. 25 ноября три корабля ВМС Украины пренебрегли ими и вошли в территориальные воды РФ, после чего игнорировали законные требования пограничников покинуть район. Сотрудникам российских служб пришлось задержать суда. Между тем эксперты полагают, что Киев может повторить эту провокацию в надежде, что международные наблюдатели согласятся в ней участвовать и России придётся их задержать.

Россия не запрещает украинским кораблям осуществлять проход через Керченский пролив, однако суда должны соблюдать необходимые процедуры и следовать нормам международного права. Об этом заявил RT депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара, комментируя слова советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что Киев намерен продолжить вести свои суда по Керчь-Еникальскому каналу.

«Если украинская сторона будет запрашивать в установленном с точки зрения морского и международного права порядке разрешение на пересечение Керченского пролива и проход украинских кораблей под Керченским мостом, с нашей стороны это не вызовет вопросов. Есть процедура, которая и до инцидента в проливе позволяла украинским, в том числе военным, кораблям проходить под мостом», — сказал Ганжара.

При этом, по его словам, после ноябрьского инцидента «любые проходы украинских кораблей вызывают у России особое внимание», поскольку сложно представить, «на какую провокацию они готовы пойти».

«Военных кораблей уже не осталось у украинского флота. Те суда, которые сегодня арестованы, наверное, и были его флагманами. Посылать им уже некого и нечего. Украинские моряки сильно деморализованы после того, что случилось с их коллегами, и того, что руководство их подставило. Военные корабли, несмотря на эту украинскую риторику, будет сложно увидеть в Керченском проливе», — пояснил крымский депутат.

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Ранее Юрий Бирюков, советник президента Украины Петра Порошенко и министра обороны Украины Степана Полторака, предостерёг Москву от совершения «новых провокаций» в Керченском проливе. По его словам, в следующий раз украинские моряки будут якобы находиться под присмотром международных наблюдателей.

«Здесь всё очень просто. Согласно международным договорённостям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Чёрного в Азовское море и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать независимо от того, нравится это россиянам или нет. Мы и дальше будем это делать», — сказал Бирюков в эфире украинского Пятого канала.

Заметим, что ранее о подобных намерениях заявляли и другие официальные лица Украины, в частности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. По его словам, это принципиальный для Киева вопрос, с которым «нельзя медлить». Глава СНБО предложил принять участие в проходе через Керченский пролив «партнёрам Украины, представителям ОБСЕ и других международных организаций».

При этом в российском МИД слова Турчинова расценили как подготовку к очередной провокации.

«Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию… Многие партнёры Украины реально пытаются заняться поиском путей деэскалации», — сказала Захарова на брифинге.

Впрочем, позднее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак и вовсе предложил отправить в Керчь-Еникальский канал корабль ВМС Великобритании.

«Будет и 20, и 30, и 100 (проходов. — RT), и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины. Мариуполь, Бердянск — наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», — отмечал глава Минобороны Украины Степан Полторак.

Между тем в Москве подчёркивают, что препятствий для прохода украинских судов в Керченском проливе нет. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, из-за достаточно интенсивной международной навигации в этой акватории существует определённый порядок технического уведомления администрации порта Керчь, который необходимо соблюдать.

Между Россией и Украиной есть договорённость о свободном проходе кораблей, в том числе военных, однако они не имеют права совершать провокации, отметил в разговоре с RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Они могут беспрепятственно проходить через пролив, но только проходить. Они не имеют права там задерживаться, не могут покидать фарватер пролива и приближаться к территориальным водам Российской Федерации. На провокации тоже не имеют права», — уточнил эксперт.

По его мнению, инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября, был заранее спланированной вооружённой провокацией, потому что корабли ВМС Украины вторглись в территориальные воды России.

Манойло считает, что Киев намеревается повторить провокацию. Как полагает эксперт, украинские власти надеются, что международные наблюдатели согласятся в ней участвовать, и тогда России придётся их задержать за нарушение границы. «Тогда они выступят с громкими протестами, и к ним присоединится весь западный либеральный мир», — подчеркнул политолог в беседе с RT.