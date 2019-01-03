В Крыму ответили на заявление Киева о проходе кораблей через Керченский пролив

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Анна Лушникова
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что Киев продолжит отправлять корабли через Керченский пролив.
В Крыму ответили на заявление Киева о проходе кораблей через Керченский пролив
  • Reuters

«Говоря о военных кораблях... Их уже не осталось у украинского флота. Те судна, которые сегодня арестованы, наверное, и были его флагманами. Посылать им уже некого и нечего. Украинские моряки сильно деморализованы после того, что случилось с их коллегами, и того, что руководство их подставило. Военные корабли, несмотря на эту украинскую риторику, будет сложно увидеть в Керченском проливе», — сказал он.

По словам депутата, «после нарушения морской границы Крыма и провокации в акватории Керченского пролива любые проходы украинских кораблей вызывают и требуют у России особого внимания, ведь сложно представить, на какую провокацию они готовы пойти».

«Если украинская сторона будет запрашивать в установленном с точки зрения морского и международного права порядке разрешение на пересечение Керченского пролива и проход украинских кораблей под Керченским мостом, с нашей стороны это не вызовет вопросов. Есть процедура, которая и до инцидента в проливе позволяла украинским, в том числе военным, кораблям проходить под мостом. Правда, они и тогда пытались представить это в провокационном виде», — считает Ганжара.

Ранее Бирюков заявил, что Украина продолжит отправлять корабли через Керченский пролив.

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