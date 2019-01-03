Киев намерен продолжить проводить корабли через Керченский пролив

Украина продолжит отправлять корабли через Керченский пролив. Об этом заявил советник украинского президента Юрий Бирюков.

«Здесь всё очень просто. Согласно международным договорённостям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Чёрного до Азовского моря и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет. Мы и дальше будем это делать», — приводит его слова NewsOne.

По его словам, с украинскими моряками отправятся международные наблюдатели.

19 декабря 2018 года секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей страны через Керченский пролив.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Судом были арестованы все 24 военнослужащих.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных украинских моряков.