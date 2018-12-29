Эксперт прокомментировал призыв Макрона и Меркель освободить украинских моряков
- Reuters
«Это не очень нужный пиар-ход, который демонстрирует поддержку киевским властям. Я не знаю, способен ли он вдохновить Киев на новые провокации», — заявил он.
По мнению эксперта, Киев переоценивает заинтересованность Европы в его дальнейших шагах.
Как считает Фёдоров, на такие вещи нужно реагировать спокойно.
Ранее в Госдуме оценили призыв Макрона и Меркель освободить украинских моряков.
Также член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что он готов совершить визит в Москву, как только задержанные при пересечении российской границы украинские моряки будут освобождены.