Эксперт прокомментировал призыв Макрона и Меркель освободить украинских моряков

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных в результате инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

«Это не очень нужный пиар-ход, который демонстрирует поддержку киевским властям. Я не знаю, способен ли он вдохновить Киев на новые провокации», — заявил он.

По мнению эксперта, Киев переоценивает заинтересованность Европы в его дальнейших шагах.

Как считает Фёдоров, на такие вещи нужно реагировать спокойно.

Ранее в Госдуме оценили призыв Макрона и Меркель освободить украинских моряков.

Также член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что он готов совершить визит в Москву, как только задержанные при пересечении российской границы украинские моряки будут освобождены.