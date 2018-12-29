Эксперт прокомментировал призыв Макрона и Меркель освободить украинских моряков

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН прокомментировал совместный призыв французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель к России освободить задержанных в результате инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Эксперт прокомментировал призыв Макрона и Меркель освободить украинских моряков
  • Reuters

«Это не очень нужный пиар-ход, который демонстрирует поддержку киевским властям. Я не знаю, способен ли он вдохновить Киев на новые провокации», — заявил он.

По мнению эксперта, Киев переоценивает заинтересованность Европы в его дальнейших шагах.

Как считает Фёдоров, на такие вещи нужно реагировать спокойно.

Ранее в Госдуме оценили призыв Макрона и Меркель освободить украинских моряков.

Также член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что он готов совершить визит в Москву, как только задержанные при пересечении российской границы украинские моряки будут освобождены.

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