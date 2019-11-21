Зеленский намерен обратиться к России из-за пропажи техники с кораблей

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на возвращённых Россией трёх кораблях отсутствует часть оборудования. По словам президента, Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающую технику.

«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и наши катера. То, что мы увидели, действительно, не хватает и оборудования частично, и не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы увидим все детали», — приводит Hromadske его слова.

Зеленский намерен обратиться к российской стороне с просьбой «вернуть всё, что там было».

Ранее командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко обвинил российскую сторону в том, что с кораблей, которые ранее были задержаны в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны.

18 ноября МИД России сообщил о передаче Украине в нейтральных водах Чёрного моря буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.