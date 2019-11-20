СМИ: Все возвращённые Россией корабли прибыли в украинский порт

Все три украинских корабля, которые накануне были возвращены Украине российской стороной, прибыли в порт Очакова в Николаевской области.

«Украинские корабли вернулись домой. После плена длиной практически в год они зашли в военную гавань Очакова. Их встречают военные и гражданские», — говорится в сообщении на сайте украинского «5 канала».

18 ноября МИД России сообщил о передаче Украине в нейтральных водах Чёрного моря буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Позднее факт передачи подтвердили на Украине.

Командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко обвинил российскую сторону в том, что с кораблей, которые ранее были задержаны в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны.