СМИ: Все возвращённые Россией корабли прибыли в украинский порт

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Все три украинских корабля, которые накануне были возвращены Украине российской стороной, прибыли в порт Очакова в Николаевской области.
СМИ: Все возвращённые Россией корабли прибыли в украинский порт
  • Reuters

«Украинские корабли вернулись домой. После плена длиной практически в год они зашли в военную гавань Очакова. Их встречают военные и гражданские», — говорится в сообщении на сайте украинского «5 канала».

18 ноября МИД России сообщил о передаче Украине в нейтральных водах Чёрного моря буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Позднее факт передачи подтвердили на Украине. 

Командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко обвинил российскую сторону в том, что с кораблей, которые ранее были задержаны в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны.

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