«Карта в предвыборной колоде Порошенко»: на Украине заявили о планах направить военные корабли в Керченский пролив

Украина намерена вновь направить военные корабли в Керченский пролив, когда «ВМС и партнёры Киева будут готовы», заявил министр обороны страны Степан Полторак. В Совете Федерации указали, что Россия никогда не закрывала акваторию для украинских кораблей, однако Киев обязан соблюдать правила судоходства. В ноябре 2018-го российские пограничники задержали буксир «Яны Капу» и бронекатеры «Бердянск» и «Никополь», которые незаконно пересекли границу РФ. В Москве назвали их действия спланированной провокацией. В то же время в сентябре корабли ВМС Украины беспрепятственно прошли через Керченский пролив, поскольку соблюдали все правила. Эксперты указывают, что администрация Порошенко использует антироссийскую риторику для того, чтобы набрать очки перед вторым туром президентских выборов 21 апреля.

Украина продолжит направлять военные корабли через Керченский пролив. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак. Он подчеркнул, что для этого ВМС должны быть приведены в «полную готовность».

«Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажется от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря, и от нашей территории, но проходить мы будем», — приводит его слова УНИАН.

Полторак добавил, что Киев намерен получить «поддержку партнёров», чтобы обеспечить «безопасный проход».

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. Так как они не соблюдали правила прохода и игнорировали попытки погранслужбы ФСБ России связаться с ними, российской стороне пришлось применить силу для задержания нарушителей.

Позже на кораблях были обнаружены документы, в том числе бумага с прямой инструкцией по переходу из Одессы в Бердянск «скрытным порядком». 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ, которые находились на задержанных судах, были арестованы, в данный момент ведётся следствие.

Украина считает, что Россия нарушила морское право, и требует освободить моряков. Однако в Москве неоднократно подчёркивали, что Киев знает о правилах прохода через Керченский пролив, так как ранее следовал им. По мнению российской стороны, произошедший инцидент в Керченском проливе — это намеренная провокация украинских властей.

«Точно провокация. Смотрите, ведь в сентябре этого года примерно такой же караван военных кораблей Украины прошёл по Керченскому заливу, под Керченским мостом, в Азовское море. Они полностью исполнили договорённости и требования, сообщили о том, в каком составе идут, кто идёт, куда идёт», — сказал президент России Владимир Путин в конце ноября 2018 года.

«Что произошло сейчас? Не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы. Вошли в наши территориальные воды… Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту (Крымскому. — RT). На предложения встать на стоянку не реагировали», — добавил глава государства.

«Украина может хоть завтра направить свои корабли»

Ранее Полторак уже заявлял, что Украина продолжит пересекать Керченский пролив.

«Уверяю: такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и 20-й, и 100-й проходы… Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость», — сказал министр обороны Украины 10 января.

При этом Россия никогда не выступала против прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив, напомнил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. Он подчеркнул, что подобные операции должны осуществляться в соответствии с устоявшимися правилами.

«Что называется, нет проблем. Украина может хоть завтра направить свои корабли через Керченский пролив при соблюдении соответствующих процедур. Какие-либо другие варианты будут пресекаться Россией самым жёстким образом, что уже и было продемонстрировано», — написал он в Facebook.

«А потому утверждение министра обороны Украины Степана Полторака, что такие попытки произойдут, как только к этому будут готовы военно-морские силы Украины и её международные партнёры — типичнейший блеф, одна из краплёных карт в предвыборной колоде (президента Украины. — RT) Петра Порошенко», — добавил сенатор.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT отметил, что Киев должен соблюдать правила, установленные в акватории. При этом, по его словам, страны Запада не станут сопровождать украинские суда.

«Есть правила прохождения кораблей, в том числе военных, через Керченский пролив. Они носят уведомительный характер. Никаких ограничений нет. Уведомляешь, по этим правилам, командира порта Керчь за какое-то время и проходишь. Корабли НАТО не собираются сопровождать украинские корабли, никому этот конфликт не нужен, — подчеркнул Джабаров. — Если он (Полторак. — RT) пытается подобным образом спровоцировать какое-то столкновение, то последствия могут быть самими печальными. Пусть не нагнетает ситуацию, пусть действует в рамках двусторонних отношений, которые у нас существуют».

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT указал, что заявление Полторака связано с предстоящим 21 апреля вторым туром выборов президента Украины.

«Нужно иметь в виду, что такие воинственные заявления, особенно касающиеся Керченского пролива, с поражающей интенсивностью раздаются в период избирательной кампании. Чем ближе день второго тура, тем больше вбрасывается разной информации, связанной с антироссийской позицией, поскольку это является основным тезисом кампании Порошенко. Заведя страну в кризис, Порошенко и его команда делают ставку на акцентирование вражды с Россией и мобилизацию общества на создание образа врага», — отметил эксперт.

Более того, существует вероятность, что Порошенко пойдёт на повторение провокации, чтобы повысить свой рейтинг перед вторым туром, считает политолог Иван Мезюхо. Однако её результаты непредсказуемы и могут, наоборот, понизить число сторонников главы государства, считает аналитик.

«Неизвестно, поможет ли это улучшить электоральные позиции украинского лидера. Я предполагаю, что подобная провокация может ухудшить и без того низкий рейтинг Порошенко. Но сам факт того, что Полторак продолжает говорить на эту тему, свидетельствует о том, что, по всей видимости, команда Порошенко всё-таки рассматривает проведение этой провокации в рамках предвыборной кампании действующего президента», — убеждён эксперт.

Так, согласно результатам опроса, опубликованным Социологической группой «Рейтинг», из тех украинцев, кто намерен прийти на избирательные участки 21 апреля, 61% собираются отдать голоса за шоумена Владимира Зеленского, а желание проголосовать за Порошенко высказали только 24% опрошенных.