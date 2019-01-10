Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив

Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, заявил министр обороны страны Степан Полторак.

«Уверяю: такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и 20-й, и 100-й проходы... Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость», — сказал он в интервью изданию «Урядовий кур'єр».

Полторак также отметил, что действия России в Керченском проливе в конце ноября 2018 года были для украинской стороны «неожиданными».

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко предложил пройти в Азовское море с «фиксацией из космоса».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.