Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив

Короткая ссылка
Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив
  • РИА Новости

«Уверяю: такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и 20-й, и 100-й проходы... Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость», — сказал он в интервью изданию «Урядовий кур'єр».

Полторак также отметил, что действия России в Керченском проливе в конце ноября 2018 года были для украинской стороны «неожиданными».

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко предложил пройти в Азовское море с «фиксацией из космоса».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить