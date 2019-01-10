В Киеве предлагают пройти в Азовское море с «фиксацией из космоса»
- РИА Новости
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Об этом он сказал в интервью порталу UAportal.
«Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео и аудиосредств контроля и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса», — заявил он.
Ранее советник украинского президента Юрий Бирюков заявил, что Киев продолжит отправлять корабли через Керченский пролив. В госсовете республики прокомментировали слова Бирюкова, отметив, что вопросов к Украине не возникнет, если Киев будет запрашивать соответствующее разрешение в установленном порядке.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН также оценил заявление о том, что Киев не оставит попыток пройти через Керченский пролив.