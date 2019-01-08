На Украине сообщили о планах группы кораблей НАТО зайти в Чёрное море

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что группа кораблей Североатлантического альянса под руководством Нидерландов собирается зайти в Чёрное море.

«Есть постоянно действующие группы, сейчас одну из групп возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Они тоже собираются зайти в Чёрное море», — цитирует РИА Новости Пристайко.

Он отметил рост интенсивности захода кораблей НАТО в Чёрное море.

При этом Пристайко исключил возможность захода кораблей НАТО в Азовское море.

«Я не вижу, почему бы НАТО пошло на провокации, и, в принципе, НАТО никого провоцировать не собирается, Россию в первую очередь», — отметил он.

Ранее сообщалось, что американский корабль находится в акватории Чёрного моря с 21:00 мск 6 января. По данным российских военных, утром 7 января он зашёл в румынский порт Констанца.

В середине ноября Пристайко заявил, что Украина и НАТО пока не планируют проводить учения в Азовском море. По его словам, ни НАТО, ни Украина «не заинтересованы в дальнейшем углублении конфликта».