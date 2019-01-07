Сторожевой корабль «Пытливый» контролирует действия USS Fort McHenry в Чёрном море

В Минобороны России сообщили, что сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» контролирует действия корабля ВМС США USS Fort McHenry, который зашёл в Чёрное море.

«Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока (дтд) ВМС США «Форт Макгенри», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что американский корабль находится в акватории Черного моря с 21:00 мск 6 января.

По данным российских военных, утром 7 января он зашёл в румынский порт Констанца.

Накануне сообщалось, что десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Чёрное море.

Подробнее — в материале RT.