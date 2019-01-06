Американский десантный корабль направляется в Чёрное море

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Десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Чёрное море.
Американский десантный корабль направляется в Чёрное море
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.

«Десантный корабль USS Fort McHenry ВМС США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США начал переход через Дарданеллы в северном направлении к Черному морю», — говорится в сообщении.

В другом твите отмечается, что «отправка USS Fort McHenry в Чёрное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность в Чёрном море и подчёркивает наше тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе».

В декабре представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Соединённые Штаты выделят Военно-морским силам Украины $10 млн в качестве дополнительного финансирования.

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