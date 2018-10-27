На Украине рассказали, как «вернуть» Азовское море

Короткая ссылка
Капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков рассказал, что для «возвращения своей части» Азовского моря Украине следует предпринимать более радикальные действия.
На Украине рассказали, как «вернуть» Азовское море
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«Прежде всего надо немедленно расторгнуть договор 2003 года (о сотрудничестве в использовании Азовского моря. — RT) — раз. Второе — законом провести делимитацию нашей границы в Азовском море», — цитирует украинского военного «Обозреватель».

По словам Лупакова, третьим шагом должно стать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск.

«И как только эти законы будут приняты — тогда уже всё, море будет не общее, а у каждого своё. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И всё. Никаких проблем тогда не будет», — заявил он.

Военнослужащий добавил, что пока море является общим, туда не смогут войти корабли других государств.

«А когда у нас будет своё море, то корабли других стран могут принимать участие в общих военно-морских учениях», — подытожил Лупаков.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил украинцам «возвратить Кубань и Москву».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить