На Украине рассказали, как «вернуть» Азовское море
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- РИА Новости
«Прежде всего надо немедленно расторгнуть договор 2003 года (о сотрудничестве в использовании Азовского моря. — RT) — раз. Второе — законом провести делимитацию нашей границы в Азовском море», — цитирует украинского военного «Обозреватель».
По словам Лупакова, третьим шагом должно стать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск.
«И как только эти законы будут приняты — тогда уже всё, море будет не общее, а у каждого своё. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И всё. Никаких проблем тогда не будет», — заявил он.
Военнослужащий добавил, что пока море является общим, туда не смогут войти корабли других государств.
«А когда у нас будет своё море, то корабли других стран могут принимать участие в общих военно-морских учениях», — подытожил Лупаков.
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