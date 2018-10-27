На Украине рассказали, как «вернуть» Азовское море

Капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков рассказал, что для «возвращения своей части» Азовского моря Украине следует предпринимать более радикальные действия.

«Прежде всего надо немедленно расторгнуть договор 2003 года (о сотрудничестве в использовании Азовского моря. — RT) — раз. Второе — законом провести делимитацию нашей границы в Азовском море», — цитирует украинского военного «Обозреватель».

По словам Лупакова, третьим шагом должно стать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск.

«И как только эти законы будут приняты — тогда уже всё, море будет не общее, а у каждого своё. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И всё. Никаких проблем тогда не будет», — заявил он.

Военнослужащий добавил, что пока море является общим, туда не смогут войти корабли других государств.

«А когда у нас будет своё море, то корабли других стран могут принимать участие в общих военно-морских учениях», — подытожил Лупаков.

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