«Пострадают люди и экономика страны»: чем может обернуться для Украины пересмотр всех соглашений в рамках СНГ

Украинские власти продолжают пересмотр всех соглашений в рамках СНГ. Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин. Он добавил, что Киев намерен «убить» невыгодные ему договоры и сохранить те, в которых он заинтересован. По мнению аналитиков, Украина не сможет «частично» выйти из СНГ, так как этого не предусматривает устав организации. В то же время, как отмечают в экспертном сообществе, выход страны из содружества никак не повлияет на его деятельность, а вот для Киева это обернётся целым рядом проблем: закрытием предприятий, отменой безвизового режима и уничтожением тех преференций, которые есть у украинцев в государствах-членах СНГ.

Украина продолжает пересматривать все соглашения в рамках Содружества Независимых Государств, но не участвует в работе организации. Об этом украинский глава МИД Павел Климкин заявил в пятницу журналистам.

«Мы не принимаем участия ни в какой деятельности СНГ. Единственное, что мы делаем — завершаем пересмотр всех соглашений таким образом, чтобы «убить» все соглашения, которые нам не нужны, и оставить те соглашения, которые важны для украинцев», — приводит слова Климкина Интерфакс-Украина.

По словам министра, меры украинских властей будут касаться в том числе пенсионной сферы, а также вопроса признания дипломов.

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Отмечается, что своё приглашение на встречу глав МИД СНГ, прошедшую 5 апреля в Москве, Климкин назвал «неудачной шуткой».

Мероприятия в рамках СНГ глава МИД Украины окрестил «эсэнгэшными тусовками», в которых он не участвовал и не собирается этого делать, сообщает украинское информационное агентство УНН.

Ранее стало известно об отказе украинской стороны принимать участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

«Украина не будет участвовать в мероприятии, поскольку... наше государство прекратило своё участие в уставных органах содружества», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

До этого Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение поучаствовать во встрече.

«Наносит себе ущерб»

В случае разрыва всех соглашений в рамках СНГ пострадает в первую очередь украинский народ, в то время как попытка Киева сохранить выгодные для себя условия ни к чему не приведёт, считают эксперты.

«Подобные заявления Климкина свидетельствуют о том, что украинским властям непременно хочется закрывать свои предприятия, лишать украинцев, проживающих на территории СНГ, тех возможностей, которые у них есть сейчас. Все соглашения в рамках содружества взаимовыгодны, поэтому «убивая» их, Украина наносит ущерб в первую очередь себе», — отметил в беседе с RT глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Страны СНГ должны поставить перед Украиной принципиальный вопрос — либо она остаётся в организации, и все соглашения сохраняют силу, либо же Киев полностью выходит из содружества, так как его устав не предполагает частичного выхода одной из стран-участниц, рассказал в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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«Признавать какие-то соглашения, а какие-то нет — всё равно, что добывать изюм из булки. То, что Украина пытается выходить из СНГ только теми частями, которые ей не нравятся, — недопустимо. Если Киев покинет организацию, то будет обязан перезаключать соглашения в двустороннем порядке», — подчеркнул эксперт.

В частности, это касается и договора о безвизовом проезде граждан стран-участниц СНГ, отмечает Жарихин.

«Не факт, что все государства в нынешних условиях согласятся на безвизовый режим с Украиной. Киев хочет разрубить всё, что связано с Россией, даже в том случае, когда это создаёт проблемы для украинской стороны и её граждан», — сообщил эксперт.

По мнению директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Украина в результате выхода из СНГ лишится многого

«Киев потеряет площадку для диалога с Россией и другими постсоветскими странами. Выход из содружества подорвёт экономические и политические отношения между украинской стороной и государствами СНГ. В случае разрыва соглашений пенсионного обеспечения и признания дипломов на Украине пострадают люди и экономика страны», — заявил Бортник в разговоре с RT.

В одностороннем порядке

По мнению аналитиков, возможный выход украинской стороны из СНГ, а также её текущие действия по пересмотру соглашений в рамках содружества, не окажут никакого влияния на работу международной организации.

Напомним, вопрос выхода Украины из СНГ украинские политики начали лоббировать ещё в прошлом году. Так, в мае 2018 президент Пётр Порошенко подписал указ, предполагающий, что Киев окончательно прекращает своё участие в содружестве.

Порошенко заявил, что стране «нечего делать» в этой организации и Украина прекратит участие в её координации.

«Сегодня я подписал соответствующий Указ об отзыве всех представителей из всех уставных органов СНГ», — отмечается в сообщении, распространённом пресс-службой украинского лидера.

Президент Украины Пётр Порошенко

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23 января 2019-го в украинском правительстве приняли решение прекратить действие соглашений в рамках СНГ о межгосударственном обмене экономической информацией, сведениями в рамках внешнеэкономической деятельности и сотрудничестве в этой области. Об этом сообщили в Минэкономразвития Украины.

Через неделю после принятия этого решения стало известно, что Украина также выйдет из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями СНГ. В Киеве заявили, что оно утратило актуальность и «предусматривает закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что противоречит принципам рыночной экономики».

В феврале официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что на рассмотрении ведомства находятся 236 договоров в рамках СНГ, которые могут быть расторгнуты.

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«Сейчас проводится инвентаризация договоров в рамках СНГ, это 236 (соглашений. — RT), которые требуют соответствующей проверки, чтобы быть денонсированными», — заявила пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел.

По словам Зеленко, аннулироваться будут документы, не влияющие на интересы граждан Украины и бизнеса. Отмечается также, что в ходе проверки оценят экономические, правовые и гуманитарные последствия разрыва этих соглашений.

Позже украинское правительство в одностороннем порядке остановило действие соглашения о создании консультативной экономической рабочей комиссии при Совете глав государств и Совете глав правительств СНГ, которое было подписано 27 лет назад.

По мнению Владимира Жарихина, выход Украины из Содружества Независимых Государств, а тем более последние действия украинской стороны в этом направлении, никак не отразятся на работе СНГ.

«Организация будет существовать и без Украины, после её выхода ничего не изменится. Украинская сторона уже сейчас — неполноценный член содружества, так как Киев отказывается от участия в его мероприятиях и не ратифицировал устав СНГ», — заключил Жарихин.

Расчёт на радикалов

Как отмечают эксперты, заявление Климкина о выходе из ряда соглашений в рамках СНГ, которые невыгодны Киеву, обусловлено также ситуацией с президентскими выборами и подготовкой ко второму туру, которая сейчас полным ходом идёт на Украине.

Reuters

© Kacper Pempel

По мнению Руслана Бортника, заявление главы украинского внешнеполитического ведомства во многом «рассчитано на радикально настроенный украинский электорат».

«Это элемент избирательной кампании, основа которой — антироссийская риторика. Подобными утверждениями Климкин пытается принизить роль организации, чтобы выход из СНГ в глазах населения Украины выглядел ещё более обоснованным», — отметил Бортник.

Однако, по мнению Калашникова, попытки украинских властей предпринять очередные меры по пересмотру соглашений в рамках СНГ являются неудачными, так как Киев не успеет завершить задуманное до второго тура выборов.

«За две оставшиеся недели до окончания президентских выборов украинские власти не смогут предпринять какие-либо важные решения относительно соглашений в рамках содружества», — заключил эксперт.