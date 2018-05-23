«Процесс долгий, дорогостоящий и довольно тяжёлый»: чем может обернуться для Украины выход из СНГ

Украина фактически свернула своё участие в работе Содружества Независимых Государств с 2014 года, поэтому заявление киевских властей о прекращении деятельности в рамках организации носит показательный характер. В российском МИД рассматривают слова президента Петра Порошенко как акцию, цель которой — произвести впечатление на Запад. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, цивилизованная процедура формального выхода Киева из СНГ займёт около года и ударит прежде всего по гражданам Украины. Вместе с тем эксперты полагают, что для осуществления всех необходимых процедур потребуется много лет, а украинскую экономику при таком сценарии ожидают многомиллиардные потери.

За последние несколько лет Украина фактически свернула своё участие в работе Содружества Независимых Государств, поэтому заявление президента Петра Порошенко о прекращении участия Киева в работе уставных органов СНГ и закрытии постпредства Украины в СНГ носит исключительно показательный характер. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«После государственного переворота в 2014 году Украина отказалась от осуществления функций председателя в организации, отозвала своего постпреда при СНГ и представителей с квотных должностей в Исполкоме СНГ, не подписала ни одного решения высших уставных органов СНГ и свела к минимуму своё участие в их заседаниях, а с 2017 года, когда председательство в организации перешло к России, вообще перестала направлять своих представителей на заседания на высшем и высоком уровнях», — отметила дипломат.

При этом, по её словам, за последние четыре года Украина не внесла «ни копейки» в единый бюджет органов СНГ, создав тем самым существенные финансовые трудности в работе организации. Так, на сегодняшний день суммарный объём не выплаченных Украиной денежных средств составляет более 300 млн рублей.

«Говорить об участии Киева в работе уставных органов СНГ, которое президент Украины Пётр Порошенко намерен прекратить, уже давно не приходится. На практике указанное решение украинских властей сводится к закрытию постоянного представительства страны при штаб-квартире СНГ в Минске и отзыве двух работающих в нём дипломатов», — заявила представитель МИД.

«Что касается заявленного Киевом намерения начать процедуру формального выхода из СНГ, то этот процесс в случае цивилизованного подхода займёт определённое время, примерно один год», — добавила Захарова.

По её словам, в российском внешнеполитическом ведомстве рассматривают заявление украинского лидера как очередную показательную акцию, направленную на то, чтобы «произвести впечатление на своих западных покровителей».

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«Печально, что от этих очевидно политизированных действий Киева пострадавшими окажутся простые граждане Украины, которым выход из Содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к заветной цели — интеграции с Евросоюзом. При этом СНГ никак не мешало украинской стороне активно этим заниматься. Наоборот, на наш взгляд, ресурсы регионального сотрудничества в рамках организации только усиливали бы внутренний потенциал страны, укрепляли бы её экономику, помогали бы в борьбе с коррупцией. Однако эти обстоятельства нынешние украинские власти, судя по всему, во внимание не принимают и руководствуются геополитическим замыслом стратегов украинских событий: полностью разорвать связи Украины с Россией и СНГ», — подчеркнули в МИД.

Захарова добавила, что участие государств в деятельности Содружества является добровольным, а поскольку сотрудничество в рамках СНГ носит взаимовыгодный характер, все партнёры заинтересованы в том, чтобы Украина не теряла связей с этим интеграционным объединением.

Стоит отметить, что Украина не ратифицировала Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года и была ассоциированным членом Содружества, поэтому де-юре она была государством — учредителем СНГ, но не членом объединения.

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

РИА Новости

© Владимир Песня

«Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое»

Напомним, украинский лидер подписал указ о выходе Киева из ряда международных договоров и об отзыве представителей страны из уставных органов СНГ в субботу, 19 мая, когда на Украине отмечался День Европы. Этим документом Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 мая и фактически закрыл постоянное представительство Украины в Содружестве.

Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.



Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше – в Європі, і тільки! — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!» — заявил Порошенко.

Тогда же он выразил уверенность в том, что Украина «непременно станет членом большой европейской семьи»: «Европа — это уже давно не только географическая категория. Это прежде всего общие ценности независимости, демократии и уважения к человеку, его правам и свободам».

Позднее Порошенко заявил, что Киев намерен провести ревизию всех международных договоров, заключённых в рамках СНГ. По словам президента, Украина выйдет из всех соглашений, «в которых будет найдено даже наименьшее несоответствие украинским национальным интересам».

«Двигаться на Запад, несмотря на какие-либо рациональные экономические доводы»

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, выход Украины из СНГ прежде всего означает, что она отказывается от любых союзов и интеграционных проектов на постсоветском пространстве.

«В данной ситуации мы можем говорить о том, что и из всех заключённых ранее договоров Украина тоже будет выходить. Так что мечтания украинских политиков о визовом режиме с Россией и другими странами рано или поздно воплотятся в жизнь. Конечно, для экономики Украины, для её граждан это будет означать усложнение разного рода жизненных ситуаций, потому что значительная их часть уезжает в Россию на работу или на ПМЖ. Для них заключённые в СНГ договоры являются одной из возможностей сделать это в облегчённом режиме. Но сейчас правящий класс Украины принял решение двигаться на Запад, несмотря на какие-либо рациональные экономические доводы. Этому направлению они будут следовать, невзирая на мнение граждан, которые первыми столкнутся с последствиями подобного процесса, если он будет затянут», — рассказал эксперт в беседе с RT.

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В свою очередь, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский также отметил, что все заявления киевских властей о выходе из СНГ носят чисто популистское значение, поскольку формально Украина и не вступала в организацию.

«Для того чтобы прекратить участие, нужно не просто прекратить деятельность своих представителей в органах СНГ, а нужно расторгнуть все договоры, которые были заключены под шапкой СНГ. Это тысячи многосторонних договоров — их надо перезаключать на двусторонних уровнях. Этот процесс очень долгий, дорогостоящий и довольно тяжёлый по социальным и экономическим последствиям для Украины», — заявил эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что российский МИД, называя необходимым сроком для сворачивания деятельности Украины в СНГ один год, очень оптимистично оценивает ситуацию, поскольку для проведения необходимых процедур потребуется много лет. Неменский привёл в качестве примера Грузию, которая вышла из СНГ в 2009 году, однако до сих пор продолжает участвовать в значительной части многосторонних соглашений СНГ.

«Их пересмотр — очень дорогая затея в принципе, а Украина ещё и живёт в кредит, поэтому вряд ли она может себе сейчас это позволить... Также эта процедура довольно сильно ударит по экономике Украины и по интересам украинских граждан — это предпринимать вдвойне невыгодно», — заявил собеседник RT.

Таким образом, эксперт усомнился в том, что киевские власти смогут реализовать обозначенные намерения в скором времени и будут этим заниматься. По его словам, выход из СНГ — это очередной пиар-ход в рамках уже начавшейся кампании по выборам президента Украины, которые должны пройти в марте 2019 года.

Президент Украины Пётр Порошенко

© Пресс-служба президента Украины

«В Киеве сделают всё, чтобы выйти лишь напоказ»

Добавим, что в среду, 23 мая, польская газета Rzeczpospolita опубликовала материал «Осторожный развод Украины с СНГ», в котором предупредила: в случае радикальных шагов при выходе из Содружества Киев ждут многомиллиардные потери.

Как отмечается в материале, Украина не ратифицировала Устав Содружества, однако подписала «тысячи документов», включая соглашения о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве и сотрудничестве следственных органов, а также о взаимном признании документов. Теперь Киев должен определить, какие из них «не соответствуют интересам Украины».

«Если бы Украина расторгла эти договоры, то более 3 млн украинских работников не смогли бы работать в России. В Киеве сделают всё, чтобы выйти лишь напоказ. Так сделала Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает договоры, которые ей выгодны», — пояснил профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Расторжение этого договора привело бы Украину к многомиллиардным потерям. Заключение новых торговых соглашений, например, с Белоруссией или Казахстаном, не является делом одного дня», — в свою очередь, отметил украинский экономист Александр Охрименко.