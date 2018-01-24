«Ложная интерпретация и неисполнимые требования»: в России оценили резолюцию ПАСЕ о последствиях войны на Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны на Украине». В документе конфликт в Донбассе назван «российской войной против Украины». ПАСЕ призвала стороны приложить все усилия, чтобы положить конец кровопролитию. Вместе с тем во вторник в Страсбурге прошло первое заседание рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ с участием представителей России. Стороны в целом позитивно оценили итоги встречи. Напомним, российская делегация не участвует в работе ассамблеи с 2016 года, а в прошлом году Москва приняла решение частично приостановить выплаты в бюджет Совета Европы. О новом документе, в котором содержится «ложная интерпретация» событий на Украине, — в материале RT.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе вечернего заседания во вторник, 23 января, приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны на Украине». Документ был подготовлен на основании доклада литовского парламентария от Европейской народной партии Эгидиюса Варейкиса.

Представители ПАСЕ выразили озабоченность гуманитарной ситуацией, сложившейся из-за конфликта в Донбассе, который в резолюции назван «российской войной против Украины». Также парламентарии «встревожены... оккупацией и попыткой аннексии Крыма Российской Федерацией».

По информации ПАСЕ, в связи со сложившейся ситуацией более 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Также в документе говорится, что жертвами вооружённого конфликта стали более 10 тыс. человек, а число пострадавших в ходе столкновений превысило 24 тыс. человек.

«Более 1,6 млн человек являются внутренне перемещёнными лицами, почти полмиллиона человек ищут убежища в других странах. Большинство из них — в Российской Федерации», — сказано в резолюции.

«Ассамблея призвала все государства-члены «использовать совместные политические усилия, чтобы положить конец этому конфликту и страданиям гражданского населения». Все стороны конфликта должны «освободить и обменяться всеми военнопленными и людьми, захваченными в ходе войны», уважать гражданский характер инфраструктуры и обеспечить защиту гражданских лиц и их полный доступ к базовым услугам», — говорится в заявлении.

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В тексте принятой резолюции содержится призыв к российским властям «прекратить всю финансовую и военную поддержку незаконных вооружённых формирований в Донецкой и Луганской областях, выполнить все свои обязательства по применимому международному праву как оккупирующая держава и обеспечить уважение прав человека и безопасность всех людей, проживающих в оккупированном Крыму, а также обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций в аннексированный Крым».

Между тем российские власти неоднократно подчёркивали в различных инстанциях, что Москва не является стороной конфликта на востоке Украины между нынешними киевскими властями и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

Более того, власти постоянно приглашают западных политиков и наблюдателей посетить Крым, чтобы собственными глазами увидеть реальное положение дел на полуострове. Крым вернулся в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Представительная международная делегация, в состав которой входили депутаты Европарламента, политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки, посетила Крым с трёхдневным визитом в марте 2017 года. Её участники отмечали спокойствие населения и отсутствие какой бы то ни было дискриминации и насилия на полуострове.

«Я хотел посмотреть на ситуацию в Крыму, и я оказался в абсолютном восхищении. Я увидел, что люди хотят быть частью Российской Федерации», — говорил член Партии независимости Великобритании (UKIP) Ричард Вуд.

Текст резолюции, принятой ПАСЕ, завершается призывом к украинской стороне конфликта. Парламентарии обращаются к Киеву с просьбой привести Уголовный кодекс в соответствие с нормами международного права и пересмотреть закон о гуманитарной помощи.

«Украинским властям следует привести Уголовный кодекс в соответствие с положениями международного гуманитарного права, принять законодательство о гуманитарных операциях по разминированию и пересмотреть закон о гуманитарной помощи, чтобы облегчить процедуру доставки гуманитарной помощи пострадавшим от войны территориям», — говорится в документе.

Член Партии независимости Великобритании Ричард Вуд во время посещения Госсовета Крыма, март 2017 года

РИА Новости

Напомним, российская делегация не принимает участия в работе сессии ПАСЕ с 2016 года. Такое решение было принято после того, как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишали права голоса и ряда других прав из-за позиции Москвы по Крыму. Российская сторона неоднократно предлагала пути выхода из сложившегося кризиса, однако ПАСЕ не реагировала на эти предложения. В итоге летом 2017 года Москва заявила о частичной приостановке выплат в бюджет Совета Европы, которая продлится до тех пор, пока права российской делегации не будут восстановлены в полном объёме.

Вместе с тем во вторник в ПАСЕ прошло первое заседание рабочей группы по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ с участием главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачёва и вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Его основным итогом можно назвать выработку графика дальнейшей работы. Следующая встреча группы запланирована на 16 марта.

Несмотря на оптимистичные итоги встречи, ожидания от неё были очень осторожными. По словам Константина Косачёва, это связано с тем, что проблем в отношениях между ПАСЕ и российскими парламентариями накопилось более чем достаточно.

«Главная из них — принятые в прежние годы ассамблеей резолюции по Крыму и Юго-Востоку Украины, основанные на ложной (проукраинской) интерпретации происшедшего и напичканные заведомо неисполнимыми требованиями в наш адрес — а-ля вернуть Крым и вывести российские войска», — написал в своём Facebook сенатор по итогам заседания.

«Мы себя в Страсбурге в одиночестве совершенно точно не чувствовали. Запросов на двусторонние встречи было раз в десять больше того, что могла выдержать наша программа», — подчеркнул Косачёв.

По его словам, очень содержательными и конструктивными оказались беседы с первыми лицами парламентского собрания: генсеком Совета Европы норвежцем Турбьёрном Ягландом и избранным в понедельник, 22 января, новым председателем ПАСЕ — итальянцем Микеле Николетти.

«Есть общее понимание того, что без России Совета Европы просто не может быть, или он потеряет всякий смысл... Тенденция налицо: отсутствие российской делегации в ПАСЕ, как стало теперь очевидно многим, — это проблема не России, а ПАСЕ. Им её и решать. Если потребуется — поможем», — подытожил Косачёв.

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В свою очередь, Пётр Толстой подчеркнул намерение российских парламентариев работать совместно с европейскими коллегами над преодолением сложившегося кризиса.

«Нужно понимать, что без России — самой большой европейской страны — не может быть ни Европы, ни ПАСЕ. Поэтому вне зависимости от того, каким образом и когда будут приняты технические решения по финансированию организации, Россия была, есть и будет полноправным участником всех диалогов, которые касаются будущего всего континента. Будем работать вместе с европейским коллегами над преодолением кризиса, в который загнали организацию», — написал вице-спикер Госдумы.

Стоит упомянуть, что украинские парламентарии не поддерживали создания рабочей группы. По их словам, этот формат может стать первым шагом по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ. В течение вторника украинская сторона также грозилась добиться недопуска россиян к участию в мероприятии, однако в итоге на закрытое заседание спецкомитета ПАСЕ не допустили как раз ряд украинских парламентариев. Представители секретариата ассамблеи пояснили, что украинская сторона нарушает разрешённую численность делегации, поэтому на заседании мог присутствовать лишь один представитель Украины.

По словам Константина Косачёва, он пообщался со многими членами спецкомиссии, которые «слышали намерение ряда национальных делегаций, в первую очередь украинской, максимально политизировать работу этой комиссии, сюда привести все дискуссии относительно российско-украинских отношений, юго-востока Украины, Крыма — всего, что было прописано в предыдущих резолюциях». Сенатор отметил, что подобный подход не найдёт поддержки у других участников рабочей группы.

«Любопытно, что украинская делегация, до того в течение всего дня сыпавшая угрозами не допустить российскую делегацию даже до сегодняшнего заседания, на самой комиссии как в рот воды набрала, слово «Россия» из себя ни разу не исторгнув», — рассказал Косачёв.

«Может быть, потому что приставы вывели из зала двух из трёх украинских парламентариев, которые в нарушение регламента пытались принять участие в заседании «усиленным составом». А скорее всего потому, что скандалить в очередной раз отсоветовали другие делегации, вовремя подсказав, что попытки политизировать работу комиссии оставят украинскую делегацию в ПАСЕ в полном одиночестве», — добавил российский сенатор.

Результаты обстрела ВСУ в Донецке, февраль 2017 года

Reuters

Добавим, что в ходе обсуждения на сессии ПАСЕ доклада «О гуманитарных последствиях войны на Украине» член палаты лордов британского парламента Ричард Балф предложил провести в Крыму референдум под эгидой ООН.

«Много говорилось о Крыме, и я ничего не вижу в архиве: в 1954 году мы почему-то не протестовали, когда Россия решила отдать Крым Украине. Мы думали, что ничего страшного нет. Пускай, может быть, там будет организован референдум ООН и люди пусть свободно выскажут своё волеизъявление», — цитирует Балфа РИА Новости.

Парламентарий добавил, что границы украинского государства неоднократно менялись в последние десятилетия.

«Постоянно меняются границы Украины: в 1954 году изменились границы, западная граница менялась. И в Белоруссии после войны менялась граница... (Украина. — RT) — это страна, границы которой подвижны. Может быть, какой-то плебисцит на каких-то территориях будет выходом и шагом вперёд», — отметил британец.