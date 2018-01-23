«Неразумно и нелогично»: как в России отреагировали на требование Совета Европы заплатить взнос

Совет Европы уже более трёх лет не допускает Россию на заседания ПАСЕ из-за ситуации в Крыму, но при этом требует оплатить членские взносы организации. В Госдуме такую позицию назвали абсурдной, а сенатор Алексей Пушков предложил Брюсселю направить счёт в Киев. По мнению экспертов, рано или поздно СЕ осознает, что решение европейских вопросов без Москвы невозможно. О реакции на требования ПАСЕ — в материале RT.

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Совету Европы обратиться за членскими взносами от России к Украине.

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — написал он в Twitter, комментируя слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда.

В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 22, 2018

Ранее Ягланд заявил, что Россия, как и все страны-члены Совета Европы, имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале этого года.

При этом Россия уже три года как не участвует Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как её представителей лишили права голоса и других полномочий на сессиях из-за позиции по Крыму. В середине прошлого года Москва заявила, что приостановит часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока права делегации в ПАСЕ не восстановят в полном объёме.

Ультиматум Украины

При этом на заседании ПАСЕ затрагивались и другие финансовые вопросы. Так, Ягланд объявил, что на разработку очередного плана действий на Украине уйдёт €23 млн.

«Лучшее, что мы сейчас можем сделать для Украины, это оказать ей помощь и поддержать в создании такого государства, в которое граждане смогут верить», — приводит слова Ягланда РИА Новости.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд

© Council of Europe / Sandro Weltin

Генсек СЕ также добавил, что если параллельно с этим процессом Брюссель сможет получить доступ к Крыму и Донбассу, то организация «сможет сделать еще больше в этом вопросе».

«Все члены нашей организации, члены парламентской Ассамблеи, все говорили о том, что аннексия Крыма была незаконной. Как и многие международные организации, мы все об этом говорили, как ООН, как ОБСЕ», — утверждает Ягланд.

Напомним, что Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались около 96% жителей полуострова.

Абсурдные требования

В Госдуме назвали требования Совета Европы оплатить взнос без восстановления членства России в ПАСЕ абсурдными. Несмотря на то, что российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов СЕ, принимать участие в обсуждении документов её не допускают.

«Мы, конечно, никого за нас не просим платить. Мы сами будет платить по своим счетам, если эти счета корректны. В данном случае просить от нас взнос и не давать нам возможности работать — это абсурд. Нас лишили права голоса, и при этом хотят получать деньги», — заявил в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его оценке, до того, как Россию восстановят в ПАСЕ, никакой речи о взносах и быть не может.

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«Мы считаем, что это неразумно и нелогично, осуществлять такие действия. Наш взнос будет проплачен, как только будут сняты ограничения, связанные с лишением права высказывать свою точку зрения», — заключил Чепа.

Участие в организациях, подобных СЕ, добровольное, в связи с чем требования взносов без полноценного участия выглядит по меньшей мере странно. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран НИИ мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Владимир Оленченко.

«Я думаю, что господин Пушков совершенно справедливо высказал недоумение, потому что Совет Европы занимает не достаточно объективную позицию в отношении России, соответственно, Россия считает, что нет необходимости финансировать такую деятельность. Сам тон такой постановки для России неприемлем. Мы вступали туда по своей воле, соответственно, участие, в том числе, финансовое, тоже добровольное», — рассказал Оленченко.

Более того, по мнению эксперта, Брюссель рано или поздно осознает, что без Москвы просто невозможно решение европейских вопросов, поэтому Россию попросят вернуться.

«Теперь пусть нас попросят вернуться, потому что решение об ограничении нашей деятельности (в Парламентской ассамблеи Совета Европы. — RT) было принято впопыхах, субъективно, в угоду радикальным вызовам со стороны Украины. Я думаю, что наше отсутствие, не сколько материальное, а именно наше неучастие в делах показывает, что без нас организация не сможет полноценно действовать. Потому что Европа без России — это не Европа», — заключил Оленченко.

Здание Совета Европы

© Council of Europe / Ellen Wuibaux

Членство России в ПАСЕ

Необходимо напомнить, что одновременно с требованиями оплаты взносов Совет Европы высказывает обеспокоенность о том, что Россия может покинуть организацию. Генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что в связи со сложившейся ситуацией готов рассмотреть возможность отмены санкций.

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«Было бы очень-очень плохо, если бы Россия ушла. <…> Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы», — пояснил Ягланд в интервью газете Financial Times.

Как отметило издание, обеспокоенность возможным выходом России из организации заставила Ягланда совершить несколько поездок по европейским столицам, в которых он предупреждал своих коллег о «серьёзном риске» в случае выхода Москвы из состава Совета Европы «до тех пор, пока её требования не будут удовлетворены».

Напомним, Россия в 2014 году была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за ситуации в Крыму. Её представителям также закрыли возможность участвовать в работе уставных органов ассамблеи. В ответ на это Москва прекратила отправлять документы для аккредитации делегации в ПАСЕ и намерена приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год.