Эксперт: ПАСЕ не может полноценно действовать без России

Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран НИИ мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, который предложил Украине уплатить за Россию взнос в Совет Европы.

«Я думаю, что господин Пушков совершенно справедливо высказал недоумение, потому что Совет Европы занимает недостаточно объективную позицию в отношении России, соответственно, Россия считает, что нет необходимости финансировать такую деятельность. Сам тон такой постановки для России неприемлем. Мы вступали туда по своей воле, соответственно, участие, в том числе финансовое, тоже добровольное», — пояснил Оленченко.

По словам эксперта, решение об ограничении деятельности России в ПАСЕ было принято необдуманно.

«Теперь пусть нас попросят вернуться, потому что решение об ограничении нашей деятельности (в Парламентской ассамблее Совета Европы. — RT) было принято впопыхах, субъективно, в угоду радикальным вызовам со стороны Украины. Я думаю, что наше отсутствие — не сколько материальное, а именно наше неучастие в делах — показывает, что без нас организация не сможет полноценно действовать. Потому что Европа без России — это не Европа», — отметил Оленченко.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter предложил поручить Украине уплатить за Россию взнос в Совет Европы.

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия имеет обязательства и должна уплатить взнос в феврале 2018 года.

Делегация России не принимает участия в работе сессии три года. Российская сторона с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев из России в 2014—2015 годах лишили права голоса.