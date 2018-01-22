Генсек Совета Европы напомнил России об обязательствах оплаты взноса в феврале

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Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что Россия имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале 2018 года.

«Правительство России имеет обязательство, и Россия, как и все государства-члены, должна заплатить свой взнос в феврале», — приводит РИА Новости его слова.

Делегация России не принимает участия в работе сессии три года. Российская сторона с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев из России в 2014—2015 годах лишили права голоса.

В октябре 2017 года Ягланд заявил, что бюджет СЕ из-за решения России не платить часть взноса за 2017 год уменьшится на 10%.

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