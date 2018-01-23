Пушков предложил Украине уплатить за Россию взнос в Совет Европы‍

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил поручить Украине уплатить за Россию взнос в Совет Европы.

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», — написал сенатор в Twitter.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале 2018 года.

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