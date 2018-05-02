«Хотят быть в списке ястребов»: зачем Украина ввела новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл новый пакет антироссийских санкций, приведя их в соответствие с ограничительными мерами США и стран ЕС. Кроме того, Украина прекращает участие в деятельности координационных органов Содружества Независимых Государств. По мнению экспертов, решения украинских властей — не более чем пиар-акция, поскольку они не смогут повлиять на экономику России. О причинах расширения Киевом санкций против Москвы — в материале RT.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввёл новый пакет санкций в отношении юридических и физических лиц, «связанных с российской агрессией против Украины», в отношении которых вводились ограничительные меры со стороны властей США и стран Евросоюза.

«Санкции вводятся... на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооружённых формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное», — говорится в распространённом заявлении СНБО.

Также введены санкции в отношении лиц, которые якобы причастны к «информационной и киберагрессии» против Украины, а также к «противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно содержатся в России», российских парламентариев и так далее. Также было продлено действие санкций, введённых в предыдущие годы.

«Рада также поддержала предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ и поручила Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры относительно прекращения действия отдельных межгосударственных соглашений», — сообщили в СНБО.

О намерении ввести новые антироссийские санкции в связи с так называемым делом Скрипалей, а также из-за проведения выборов президента России в Крыму в ходе заседания СНБО заявил украинский лидер Пётр Порошенко.

«Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся с координацией санкций США против граждан и юридических лиц РФ. Они связаны как с использованием химического оружия в центре Европы, в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма», — пояснил Порошенко.

Он добавил, что введённые ранее ограничительные меры связаны прежде всего с конфликтом в Донбассе и неисполнением Россией минских договорённостей.

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«Очень важно, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, чётко синхронизированы с нашими партнёрами из Европейского союза, Соединённых Штатов Америки, со всей глобальной проукраинской коалицией и связаны с невыполнением Российской Федерацией общей позиции: нашей, США, ЕС, — неимплементацией Минских соглашений, необеспечением безопасности пакета Минских соглашений, отсутствием реального прекращения огня», — заявил Порошенко.

Глава государства призвал к «абсолютной решительности действий», которые, по его словам, заключаются в изменении формата военной операции на востоке страны — завершении антитеррористической операции (АТО) и начале операции объединённых сил (ООС). Порошенко добавил, что новый формат даёт дополнительные возможности по «защите людей, противодействию диверсионно-разведывательным группам и повышению эффективности наших действий на фронте».

Кроме того, президент Украины заявил, что Киев прекратит своё участие в координационных органах Содружества Независимых Государств (СНГ). Он поручил главе МИД Павлу Климкину в ближайшее время подготовить соответствующее предложение.

«Мы не можем выйти оттуда, куда Украина не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ», — сказал Порошенко.

Он добавил, что внешнеполитическое ведомство провело анализ и проинформировало правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений.

«Мы будем тщательно отрабатывать эти позиции, но Украина больше не будет участвовать ни в каких координационных органах СНГ. Прошу, Павел Анатольевич (Климкин. — RT), в ближайшее время, в течение недели, внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ. Нам там в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать», — цитирует президента Интерфакс-Украина.

«Прежде всего пиар-акция»

По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, прозвучавшие в среду, 2 мая, заявления украинских властей — это не первая попытка обострения повестки в последние дни.

«С одной стороны, Порошенко пытается перехватить повестку 9 мая, которая для него очень неудобная. Он пытается воспользоваться окном возможностей для того, чтобы обострить отношения с Москвой. Порошенко идёт на выборы. На этом фоне пытается всячески обострить ситуацию», — отметил политолог.

По словам собеседника RT, в отличие от американских санкций, которые носят трансграничный характер, санкции со стороны Киева не могут быть столь же масштабными.

«Экономические инструменты воздействия со стороны Киева опосредованны. Это прежде всего пиар-акция... Порошенко может настолько поднять ставки, что потом уже не сможет нормально выйти из этой ситуации, — подчеркнул Абзалов. — Необходимо договориться по поводу Донбасса, военное решение вопроса рискованно. Это может быть очень большой ошибкой — обменивать внутриполитическую составляющую на внешнеполитическую».

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что действия украинского лидера связаны с его желанием быть в списке санкционных ястребов.

«Если представить систему санкций в виде оркестра, то Украина даже не музыкант, а подмастерье: пол подмести, нотную страницу перевернуть... Но в документах пишется: «Участник творческой группы», — и поэтому Порошенко можно сравнить с героем старого анекдота про чернорабочего в аэропорту, который «не может бросить авиацию». Именно желание быть в списке санкционных ястребов вынуждает украинского лидера придумывать наказание для России, хотя всем понятно, что в этом оркестре Украина вообще не играет никакой скрипки. Россия сегодня в таком санкционном режиме, что украинские уколы просто не замечает», — отметил Бальбек.

Пётр Порошенко и Уэсс Митчелл

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© poroshenko

«Проинформировал американскую сторону о достигнутом прогрессе»

В преддверии заседания СНБО Пётр Порошенко в присутствии Павла Климкина провёл встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Донбассе, а также скоординировали подходы по реализации инициативы по размещению в регионе миротворческой миссии ООН, в том числе на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы.

«Порошенко выразил благодарность американской стороне за твёрдую и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией. Подчёркнута важность предоставления Украине военной помощи и отмечено решение Вашингтона о поставке оборонительных вооружений», — говорится в сообщении на официальном сайте президента.

Отмечается, что стороны также скоординировали шаги по противодействию строительству газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, Порошенко «проинформировал американскую сторону о достигнутом прогрессе в реализации реформ на Украине», в частности в сфере безопасности и обороны, а также борьбы с коррупцией.

В свою очередь помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявил, что Вашингтон и его союзники рассмотрят вопрос о введении дополнительных антироссийских санкций в случае вмешательства Москвы в выборы на Украине.

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«Мы с нашими союзниками чётко заявляли, что военное или кибервмешательство в выборы неприемлемо. Мы ввели санкции сейчас, и мы продолжим координацию с нашими союзниками для введения дополнительных санкций, если потребуется», — заявил Митчелл.

При этом дипломат отметил, что предпосылкой к снятию санкций может стать «прекращение действий России в Донбассе и вывод войск».

«Мы открыты к диалогу с Россией, но мы будем повышать цену, пока Россия не сделает выбор и не прекратит агрессивную политику», — добавил помощник госсекретаря США.

Кроме того, Митчелл анонсировал увеличение в два раза финансирования программы оказания Украине помощи в вопросе кибербезопасности.

«Мы обсудили вопрос кибербезопасности, и я могу объявить, что мы удваиваем размер помощи в этом вопросе... с $5 млн до $10 млн», — заявил Митчелл.

Говоря о ситуации в Донбассе, дипломат отметил, что Соединённые Штаты ищут подходы, которые «базировались бы на подходах ООН» в части, касающейся миротворческих операций.

«Мы заявляли, что военное или какое бы то ни было иное вмешательство России в дела Украины неприемлемо, и если это будет продолжаться, мы и далее будем вводить санкции», — добавил Митчелл.

Помимо Порошенко и Климкина представитель Госдепа также провёл встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом и председателем Верховной рады Андреем Парубием. Сообщается, что в ходе беседы стороны обсудили «стратегические вопросы сотрудничества Украины и США».

Комментируя заявление Митчелла по вопросу возможных антироссийских санкциях в случае вмешательства Москвы в выборы на Украине, Дмитрий Абзалов назвал происходящее очень странным трендом.

«Нас обвинили во вмешательстве в брексит, в выборы в США, Франции и Германии. Не подтвердилось нигде, кроме брексита. За $1. В США до сих пор парламентской комиссией не подтверждено. Это распространённая форма политического давления. Само понятие вмешательства относительно. То, что, например, европейские партнёры высказываются, с каким бы президентом им было бы выгоднее работать, — это всё вмешательство, я не говорю уже о заявлениях отдельно взятых американских политиков о российских выборах. Это тоже является вмешательством в них. Под это определение попадает практически всё. Это попытка лишний раз создать прецедент для более жёстких действий. История с вмешательством в выборы активно продаётся в конгрессе», — отметил Абзалов.