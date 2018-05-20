«Пиар-акция для Запада»: пойдёт ли Украина на расторжение подписанных в рамках СНГ договоров

Украина выйдет из соглашений, подписанных в рамках СНГ, которые не отвечают её национальным интересам. Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко. Ранее он также сообщил о прекращении участия страны в работе уставных органов содружества и отзыве из организации государственных представителей. Однако эксперты полагают, что заявления Порошенко носят показательный характер и рассчитаны на западных партнёров. Если Киев и предпримет реальные шаги по ослаблению связей с СНГ, дело ограничится демонстративным расторжением ряда малозначимых договоров, отмечают политологи.

Украина пересмотрит все международные договоры, подписанные в рамках СНГ, и выйдет из тех, которые не соответствуют национальным интересам. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко.

«Мы внимательно пересмотрим все международные договоры, заключённые в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдём хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам», — цитирует президента его пресс-служба.

По словам Порошенко, украинцы сделали выбор в направлении Европы и «уверенно продолжают движение от России».

«Мы, украинский народ, сделали свой европейский выбор. Мы уверенно выходим из сферы российского влияния», — сказал он.

Порошенко убеждён, что его миссия — «сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи».

Киев против советского наследия

Украинский президент подчеркнул, что Киев уже ведёт борьбу на этом фронте. Так, по его словам, среди принятых в этом отношении мер — запрет коммунистической партии, переименование улиц и площадей, носящих советские названия.

Президент Украины напомнил и об изменениях в национальном календаре. Так, украинцы теперь отмечают вместе с Европой День памяти и примирения.

Подчёркивается, что в стране установлены даты празднования Дня защитника Украины и Дня пограничника. По словам Порошенко, украинскую армию «окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии».

Между тем борьба с «советской» идеологией в Киеве идёт куда успешнее обретения экономической независимости от стран на постсоветском пространстве, считают эксперты. Так, заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Евсеев усомнился в искренности утверждения главы Украины о том, что некоторые договоры Содружества Независимых Государств могут не отвечать интересам страны.

© Пресс-служба президента Украины

«Позиция Порошенко во многом абсурдна. Все те соглашения, которые действуют в рамках СНГ, полностью отвечают украинским национальным интересам. Поэтому его мнение о том, какие соответствуют, а какие не соответствуют, — политизированное. И как раз оно не отвечает украинским национальным интересам, потому что никакие преференции Запада не могут заменить сотрудничества Украины с другими государствами СНГ, которое для неё является основным при ведении торговых отношений», — сказал он в беседе с RT.

Политолог подчеркнул, что особенно ощутимым для Украины станет выход из соглашений СНГ, устанавливающих частичную зону свободной торговли.

При этом Евсеев напомнил, что выход Грузии из организации не повлёк за собой расторжения большинства соглашений, которые для страны являются выгодными. По его словам, Порошенко либо не учитывает этот опыт, либо не планирует реализовывать свои заявления.

«Думаю, что сейчас Украина пытается напомнить о своём существовании», — полагает эксперт. Он подчеркнул, что Киев «хочет быть впереди всех как авангард борьбы с Россией».

Страна без статуса

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев назвал заявление Порошенко абсолютной пиар-акцией.

«С Украиной ситуация парадоксальная. Украина — единственная страна СНГ, которая не ратифицировала статус СНГ. По сути, всё это время она участвовала в работе СНГ, не оформляясь. Когда вчера Порошенко объявил о выходе из всех органов организации, все просто растерялись. В этих органах нет ни одного представителя Украины, некого отзывать», — сказал он.

Эксперт полагает, что ситуация с Украиной будет аналогична выходу Грузии из СНГ: какие-то общие соглашения будут отменены, однако Киев сохранит ряд выгодных для себя договорённостей, как сделали в Тбилиси.

При этом, уточнил он, Грузия официально оформила свой выход из содружества.

«Это просто акция демонстрации Западу, что Украина окончательно рвёт все связи с Россией. Но забывается одна вещь: то, что СНГ — это универсальная региональная организация. Она представляет регион, а не саму Россию. Поэтому это пиар-акция, направленная на людей, которые не знают специфику СНГ и участия в организации Украины», — констатировал Суздальцев.

Напомним, накануне Пётр Порошенко подписал указ о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ и отзыве представителей страны из этой организации. Об этом он объявил на торжествах по случаю Дня Европы.

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!» — написал он также в своём Twitter.

Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.



Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше – в Європі, і тільки! — Петро Порошенко (@poroshenko) May 19, 2018

Он также выразил уверенность, что Украина «непременно станет членом большой европейской семьи».

Європа – це вже давно не лише географічна категорія. Це, перш за все, - спільні цінності незалежності, демократії та поваги до людини та її прав і свобод.



Впевнений, Україна неодмінно стане членом великої європейської родини!



Святкуймо День Європи разом!#УкраїнаЦеЄвропаpic.twitter.com/oqMY4Rdqqs — Петро Порошенко (@poroshenko) May 19, 2018

Впрочем, по мнению Порошенко, Украина «и так всегда была в Европе».

«Мы решительно возвращаемся в Европу, в европейскую семью народов. Возвращаемся, потому что Украина всегда там была. И сегодня Соглашение об ассоциации, безвизовый режим являются вторым и третьим нашим общим достижением. Потому что первым является построение сильной, мощной, эффективной, патриотической и профессиональной украинской армии», — заключил Порошенко.