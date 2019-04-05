Климкин рассказал о своём отношении к «эсэнгэшным тусовкам»

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не принимал и не принимает участия в какой-либо деятельности в рамках СНГ.
Климкин рассказал о своём отношении к «эсэнгэшным тусовкам»
  • Reuters

Об этом информирует УНН.

«Я не ездил ни на какие эсэнгэшные тусовки, когда мы фактически не вышли из СНГ», — пояснил Климкин, отвечая на вопрос, планирует ли он участвовать в заседании совета министров иностранных дел стран СНГ, которое состоится в Москве 5 апреля.

По словам Климкина, в настоящее время Украина завершает пересмотр всех соглашений с СНГ таким образом, чтобы «убить» те сделки, которые не интересуют украинское руководство, но оставить те, которые важны для украинцев.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко напомнил гражданам страны, что 1 апреля договор о дружбе с Россией утратил силу.

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