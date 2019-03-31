Порошенко напомнил о прекращении договора о дружбе с Россией
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«Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой», — написал он в Facebook.
Украинский лидер поблагодарил депутатов Верховной рады за то, что поддержали его инициативу и проголосовали за соответствующий закон в декабре 2018 года.
Ранее российский МИД направил Киеву ноту, перечислив в ней нарушения украинской стороной соглашения.