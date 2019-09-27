Порошенко не пришёл на допрос по делу о «керченском инциденте»

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о переходе кораблей в Керченском проливе в 2018 году.
Порошенко не пришёл на допрос по делу о «керченском инциденте»
  • РИА Новости

«Порошенко не пришёл на допрос в пятницу», — цитирует Интерфакс-Украина пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

По её словам, речь идёт об уголовном производстве, которое касается «возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года».

В ведомстве подчеркнули, что политик был заблаговременно уведомлен о дате и времени мероприятия.

При этом, по информации агентства, адвокат Игорь Головань передал в ГБР документ, в котором указывает, что Порошенко находится за границей и не сможет прийти.

Ранее Порошенко заявил, что следователи ГБР спрашивали его об украинских военных, нарушивших границу России.

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