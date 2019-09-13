Порошенко на допросе спрашивали о нарушивших границу России военных
- © Petro Poroshenko
- globallookpress.com
«В ГБР задавали вопросы по делу Керченского пролива», — написал он в Twitter.
По его словам, ведомству «недостаточно решения Международного трибунала, который признал правоту Украины пользоваться украинским Керченским проливом».
Порошенко отметил, что его также допрашивали о ренационализации Приватбанка.
Ранее сообщалось, что в Киеве в здании «Международного инвестиционного банка», который принадлежит Порошенко, проходят обыски.
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России. 7 сентября 2019 года нарушивших границу военнослужащих передали Украине в рамках договорённостей об обмене.