Порошенко на допросе спрашивали о нарушивших границу России военных

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что следователи Госбюро расследований спрашивали его об украинских военных, нарушивших границу России.
Порошенко на допросе спрашивали о нарушивших границу России военных
  • © Petro Poroshenko
  • globallookpress.com

«В ГБР задавали вопросы по делу Керченского пролива», — написал он в Twitter.

По его словам, ведомству «недостаточно решения Международного трибунала, который признал правоту Украины пользоваться украинским Керченским проливом».

Порошенко отметил, что его также допрашивали о ренационализации Приватбанка.

Ранее сообщалось, что в Киеве в здании «Международного инвестиционного банка», который принадлежит Порошенко, проходят обыски.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как нарушили границу России. 7 сентября 2019 года нарушивших границу военнослужащих передали Украине в рамках договорённостей об обмене.

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