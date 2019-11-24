«Нет предмета для спора»: каковы шансы Киева получить компенсацию за инцидент в Керченском проливе

Россия и Украина не смогли разрешить разногласия по поводу инцидента в Керченском проливе на первом заседании межгосударственного арбитража в Гааге. Разбирательство ограничилось согласованием процессуальных документов, отметили в российском МИД. В свою очередь, в Киеве заявили, что будут добиваться от Москвы «надлежащей компенсации». На днях Россия вернула Украине задержанные в ходе инцидента корабли. Эксперты и источники RT в украинских политических кругах полагают, что на этом вопрос будет исчерпан.

Представители России и Украины не смогли разрешить разногласия, касающиеся инцидента в Керченском проливе, на первом заседании межгосударственного арбитража в Гааге. Он был сформирован по просьбе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Об этом 23 ноября сообщил МИД России.

«Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договорённости по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них», — говорится в заявлении российского дипведомства.

Заседание, о котором идёт речь, состоялось 21 ноября и ограничилось, как отметили в российском МИД, «согласованием процессуальных документов».

«В итоге арбитражу предстоит самому определиться по «зависшим» вопросам, включая необходимость разделения процесса на два этапа — юрисдикционный (установление наличия/отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело) и субстантивный (разбирательство дела по существу), на чём твёрдо и последовательно настаивает российская сторона», — подчеркнули в российском Министерстве иностранных дел.

Как отмечается в сообщении МИД, в ближайшее время арбитраж должен принять процессуальные документы, после чего рассмотрение спора между Россией и Украиной начнётся по существу.

Требования компенсации

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль ранее заявила, что в технических решениях арбитраж пошёл навстречу украинской стороне.

«С сегодняшнего дня наше дело называется «Спор о задержании трёх украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей». Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели девять месяцев в тюрьме. И арбитраж нас услышал», — написала Зеркаль в Facebook.

Представитель украинского МИД отметила, что разбираемое в арбитраже дело «не будет очень быстрым», но «за достоинство и свободу нужно бороться до конца». По словам Зеркаль, Киев намерен добиться получения «надлежащей компенсации».

Ещё в апреле Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге с требованием вернуть суда и освободить моряков. Тогда президент Украины Пётр Порошенко пообещал, что международная судебная инстанция признает действия России неправомерными.

Заседание Международного трибунала ООН по морскому праву

Reuters

© Fabian Bimmer

В мае трибунал предписал принять срочные «временные меры» в связи с обращением Украины. Он постановил вернуть суда и моряков на родину, однако не стал выносить вердикт по поводу правомерности российских действий. Суд заявил, что не считает необходимым требовать от Москвы приостановки следствия в отношении украинских моряков.

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При этом в России указывали, что вопрос задержания украинских судов в российских водах не относится к юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву.

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», — заявили тогда в дипведомстве.

«Имущественные претензии»

Напомним, «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны в ноябре прошлого года во время попытки незаконно пересечь границу России в районе Керченского пролива. Экипажи этих судов были арестованы.

7 сентября задержанных вернули Украине в рамках достигнутых ранее договорённостей об обмене задержанными и осуждёнными. 18 ноября Россия вернула Украине и корабли. Российский МИД тогда отметил, что суда переданы «на ответственное хранение».

Зеленский встречает корабли в Очакове

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Корабли в порту Очакова встречал лично президент Украины Владимир Зеленский. При этом командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко поспешил обвинить Россию в пропаже имущества с кораблей, в том числе унитазов, розеток и плафонов, а Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться их возвращения.

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В ФСБ России в ответ на обвинения опубликовали кадры состояния судов на момент их передачи представителям Украины, а также видео с подписанием акта приёма-передачи. На кадрах видно, что корабли были переданы в исправном состоянии.

По словам зампредседателя Ассоциации морского права РФ Камиля Бекяшева, Россия, вернув корабли Украине, де-факто выполнила решение суда.

«Что касается имущественной ответственности, то Международный трибунал по морскому праву этими вопросами не должен заниматься. Чтобы определить имущественную ответственность, должна быть создана комиссия, которая определяет размер ущерба. Ущерба никакого не было со стороны российских властей. Поэтому любое решение трибунала будет незаконным», — подчеркнул он в беседе с RT.

По словам юриста, подавляющее большинство таких дел заканчивается возвращением судов и у дальнейшего разбирательства по поводу событий в Керченском проливе нет никаких перспектив.

«Я думаю, что перспективы нет. Суда возвращены. Нет предмета для дальнейшего спора», — считает Бекяшев.

Как отметил источник RT в украинском МИД, сам Киев не особенно верит в успех своего дела.

«На самом деле добиться компенсаций от России за захваченные корабли будет довольно сложно. У юристов слишком мало для этого аргументов. Главная цель всего этого проекта — не заработать денег, а создать для Украины новый имидж сильной страны, которая подаёт иски против России. Это дополнительное напоминание западным партнёрам, что ещё рано снимать санкции с России», — считает собеседник RT.

Источник RT в партии «Батькивщина» подчёркивает, что украинские дипломаты специально нагнетают ситуацию.

«Они создают больше возможностей для торга во время встречи в нормандском формате и для дальнейших переговоров с Россией — за отказ от исков они попросят об уступках. Я думаю, что это судебное дело не имеет никаких перспектив. И российские юристы и дипломаты это отлично понимают», — заявил RT депутат.

По мнению Топорнина, пойти на мировую в споре в международном суде по поводу инцидента в Керченском проливе было бы лучшим вариантом для России и Украины.

Однако директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко исключил такой вариант.

«Нет перспективы у России и Украины пойти на мировую по вопросу об инциденте в Керченском проливе, потому что Украина находится и будет ещё какое-то время находиться в состоянии определённой антироссийской истерии», — заявил он в беседе с RT.

Разбирательство по поводу инцидента в Керченском проливе — не единственная попытка Украины оспорить действия России в международных правовых инстанциях. Так, с 2016 года в международном арбитраже, созданном в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, рассматриваются претензии Украины к России, связанные с правами на эксплуатацию ресурсов Чёрного и Азовского морей и судоходством в Керченском проливе.

Вид на Гурзуф и Медведь-гору

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Киев заявляет, что Москва нарушает права на эксплуатацию ресурсов в акваториях Чёрного и Азовского морей. Российский МИД, в свою очередь, подчёркивает, что Украина обратилась в международный суд вовсе не для урегулирования некоего спора с Россией, а чтобы он юридически признал Крым украинским. Однако вопрос государственной принадлежности суши находится вне компетенции трибунала по морскому праву.

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В 2018 году этот арбитраж вопреки возражениям Киева согласился с доводами Москвы и разделил вопросы юрисдикции и претензий Киева по существу. Разбор украинских претензий до выяснения вопроса о юрисдикции суда был отложен.

В июне в Гааге состоялись очередные слушания по этому вопросу, где представители России вновь повторили свои претензии.

Более серьёзных успехов украинский МИД добился в международном суде ООН. 8 ноября эта инстанция отклонила все предварительные возражения российской стороны и признала свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией. Киев обвиняет Москву в нарушении двух международных конвенций. Однако и в этом вопросе суд даже не начинал рассматривать суть самих украинских претензий.

По словам Олега Бондаренко, выдвигая новые иски к России, Киев преследует прежде всего внутриполитические цели.

«Украинское руководство это делает, чтобы поддерживать в украинском обществе необходимый тонус борьбы с российской агрессией. Созданный на Украине за последние шесть лет образ врага является условием стабильности общества. И от него никто так просто не откажется», — подчеркнул политолог.

Однако источник RT в партии «Голос» считает, что двум странам рано или поздно придётся договариваться.

«У Украины и России нет другого выхода, кроме как договариваться по ключевым вопросам. Инцидент в Керченском проливе — один из них. Это единственный шанс избежать глупых провокаций, во время которых страдают люди. Насколько болезненным бы этот вопрос ни казался некоторым украинцам, но пора договариваться. Я надеюсь, что руководство страны не пойдёт по стопам своих предшественников», — подчеркнул собеседник RT.